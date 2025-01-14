Osmanlı Ahlakının Taşları Unutuluyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Osmanlı Ahlakının Taşları Unutuluyor

Sivas'taki 'Yitik' ve 'Sadaka' taşları, Osmanlı yardımlaşma kültürünü simgeliyor; unutulmamalı.

14.01.2025 03:59
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Osmanlı ahlakını yansıtan taşlar günümüzde unutuldu

SİVAS - Sivas Kale Cami civarında yer alan iki özel taş, Osmanlı kültürünü yansıtarak asırlardır taşıdığı mana ile kendisine hayran bırakıyor.

Tarihi kent meydanında yer alan Kale Cami civarında bulunan "Yitik ve Sadaka" taşları asırlardır anlamını yitirmeden Osmanlı toplumundaki yardımlaşma, dayanışma ve güven kültürünü temsil ediyor. Osmanlı döneminde kaybolan bir eşya bulunduğunda, kaybeden kişinin oradan alması için bıraktıkları alan 'yitik taşı' olarak bilinirken, caminin bir diğer tarafında yer alan içi delikli taş ise 'sadaka taşı' olarak dönemin sadaka kültürünü gözler önüne seriyor. Sadaka yapacak kişi oraya yapacağı miktarda sadakasını bırakarak ihtiyacı olan kişi de oradan ihtiyacı kadarının alarak kullanıldığı biliniyor. Böylelikle sadakayı bırakan ve alan kişi birbirlerini görmüyor. Günümüzde değerini yitiren dayanışma kültürü unutulmaya da yüz tuttu. Binlerce kişinin her gün önünden geçtiği Kale Caminde bulunan örnek iki taşın anlamını öğrenenlerse yardımlaşma kültürünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladıklarını ifade ediyorlar.

"Keşke daha önceden öğrenmiş olsaydım"

Her gün önünden geçseler dahi bu iki taşın ne anlama geldiğini bilmediğini belirten Nurca Balta, "Tarihimizin bu güzelliklerini keşke daha önceden öğrenmiş olsaydım. Sivaslı olup da bu güzellikleri bilmemek çok üzücü. Geçmişimizin, Osmanlı'nın bize bıraktığı bu değerler ile gurur duymamız gerekiyor. Her gün önünden geçmesek de gelip fotoğrafını çekip tarihini araştırsak" diye konuştu.

"Bir elin verdiğini diğer el görmemeli"

Sivas'a gezmeye gelen Selim ve Mine Yıldız çifti, dinimizin gereğince de bir elin verdiğini diğer elin görmemesi gerektiğini ve sadaka taşının da bu düşünceyle yapılığını belirterek "Eşim ve çocuğumla Sivas'a gezmeye gelmiştik. Böylesi iki tane tarihi değerin olduğunu da görüp öğrenince çok kutlu olduk. Dinimizce de bir elin verdiğini de diğer elin görmemesi lazım, sadaka taşı da bu düşünceyle yapılmış bir şey. Başka illerde de sadaka taşlarının olduğunu biliyordum ancak Sivas'ta olduğunu bilmiyordum. Bu tarz kültürel değerlerimizin unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Kültürel değerlerimizin daha çok bilinip ön plana çıkarılması için ne varsa yapmamız gerekiyor. Çok değerli eserlerimiz var unutmamamız ve unutturmamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Osmanlı Ahlakının Taşları Unutuluyor - Son Dakika

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