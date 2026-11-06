Osmanlı başkentlerinden Edirne'de turist sayısı artıyor - Son Dakika
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Osmanlı başkentlerinden Edirne'de turist sayısı artıyor

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Osmanlı başkentlerinden Edirne\'de turist sayısı artıyor
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- Edirne Valisi Yunus Sezer: "Geçen yıla göre bu yıl gelen turist sayısında ve konaklama sayısında muazzam bir farklılık var" "Edirne her yıl üzerine koyarak gidecek. Önümüzdeki yıl bu seneden çok daha iyi olacak"

Edirne Valisi Yunus Sezer, kente gelen turist ile konaklama sayısında geçen yıla göre önemli artış yaşandığını belirtti.

Sezer, Tunca Nehri yakınındaki 25 Kasım Stadı'nın yıkım çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Sezer, stadyumun birçok Edirnelinin hatıralarında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Stadyumun tribünleri ve içerisindeki binalar için 5 yıl önce kullanılamaz raporu verildiğini anlatan Sezer, tesisin 3 yıldır kullanılmadığını belirtti.

Yıkım sürecinin tamamlanabilmesi için alanın Gençlik ve Spor Bakanlığından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına devredildiğini aktaran Sezer, ihale işlemlerinin ardından çalışmalara başlandığını ifade etti.

Saraçlar, Çilingirler ve Balık Pazarı caddelerinin yenilendiğini, tarihi yapıların da restorasyonlarla kente kazandırıldığını dile getiren Sezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ve ilgili bakanlıkların katkılarıyla çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Stadyum alanının kent meydanına dönüştürüleceğini belirten Sezer, "Burası da uzun zamandır şehrin beklediği bir alan. Yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın destekleriyle burayı da yıkımdan sonra bir kent meydanı haline getireceğiz. Meydanı yeşil alanı bol, aynı zamanda şehre ve gelenlere hitap edecek, Saraçlar'la bütünleşip işte Tunca Nehri'ne kadar gidecek bir düzenlemeyle ilimize kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Sezer, yıkımın kısa sürede tamamlanmasının ardından bakanlıkça hazırlanan projenin uygulanacağını bildirdi.

Tarihi alanları birbirine bağlayan yeni turizm güzergahı oluşturulacak

Kent merkezindeki turizm hareketliliğinin Saraçlar Caddesi ve Selimiye Camisi çevresinde yoğunlaştığını belirten Sezer, hayata geçirilecek projelerle ziyaretçilerin kentin farklı tarihi ve kültürel alanlarına yönlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Edirne Sarayı'ndaki çalışmaların gelecek yıl tamamlanarak sarayın ziyarete açılmasının planlandığını aktaran Sezer, Sarayiçi bölgesinde de önemli düzenlemeler yapılacağını ifade etti.

Kırkpınar Er Meydanı'nın taşınacağı alanla ilgili kamulaştırmaların tamamlandığını, projenin son aşamaya geldiğini belirten Sezer, TOKİ tarafından inşaat çalışmalarının gerçekleştirileceğini kaydetti.

Sezer, yeni Er Meydanı'nın Kırkpınar Müzesi ile birlikte yıl boyunca yaşayan bir merkez olarak tasarlandığını anlattı.

Selimiye Camisi, Muradiye Camisi, Sarayiçi, Edirne Sarayı ve Sultan 2. Bayezid Külliyesi'ni kapsayan bütüncül bir turizm güzergahı oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Sezer, Tunca Nehri'nin de turizme ve su sporlarına kazandırılması için planlamaların sürdüğünü belirtti.

Evliya Kasımpaşa Camisi çevresinin de bu çalışmalara dahil edileceğini aktaran Sezer, Tunca Nehri kıyısının Meriç Nehri'ndeki düzenlemelere benzer şekilde yıl boyunca kullanılabilen bir çekim merkezine dönüştürülmesinin amaçlandığını ifade etti.

"Önümüzdeki yıl bu seneden çok daha iyi olacak"

Edirne'nin turizm potansiyelinin her geçen yıl arttığını belirten Sezer, kentteki ziyaretçi ve konaklama sayılarında geçen yıla göre önemli artış yaşandığını söyledi.

Tarihi yapıların restorasyonu ve yeni turizm projelerinin bu artışa katkı sağlayacağını dile getiren Sezer, "Geçen yıla göre bu yıl gelen turist sayısında ve konaklama sayısında muazzam bir farklılık var. Edirne her yıl üzerine koyarak gidecek. Önümüzdeki yıl bu seneden çok daha iyi olacak. Sadece yerli ziyaretçiler değil bunun yoğunluğunu, sarayın bitmesiyle beraber yabancı ziyaretçilerimizin oluşturacağı bir turizm alanı olacak Edirne." diye konuştu.

Sezer, Edirne'nin adeta yaşayan bir müze niteliğinde olduğunu belirterek kentin tarihi ve kültürel mirasını turizmle buluşturacak çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA
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