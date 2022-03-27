Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu bahar festivali düzenledi - Son Dakika
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Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu bahar festivali düzenledi

27.03.2022 17:12

Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu Nevruz Bayramı dolayısıyla "Türk Dünyası Bahar Festivali" etkinliği düzenledi.

Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu Nevruz Bayramı dolayısıyla "Türk Dünyası Bahar Festivali" etkinliği düzenledi.

Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi'nde gerçekleştirilen Türk Dünyası Bahar Festivali etkinliğine, Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Azamhocaev, Tacikistan İstanbul Başkonsolosu Murat Saitzoda, Türkmenistan İstanbul Başkonsolosu Murat Geldi Seyit Mammedov'un yanı sıra birçok STK temsilcisi katılım gösterdi.

Bahar festivalinin açılış konuşmasını yapan Azamhocaev, İstanbul'da bulunan Türk dünyasını bahar festivalinde bir araya getirmek ve ortak bir noktada buluşturmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Etkinliğe, Türk dünyası ülkelerinden konsolosların ve STK'lerin katılım sağladığını belirten Azamhocaev, gelecek yıllarda bu etkinliklerin sayısını artıracaklarını kaydetti.

Azamhocaev, bahar festivalinin Türkiye- Özbekistan ilişkilerinin 30. yılına denk gelmesinin de kendileri için ayrıca önem arz ettiğini ifade ederek, "Türkiye ve Özbekistan ilişkileri yeni dönemde önemli bir stratejik seviyeye ulaştı. Biz ilişkilerimizin ilerlemesine yönelik çalışmalarımızı sadece bu tür etkinliklerle sınırlamak istemiyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde ilişkilerimizi geliştirmek için çok daha farklı çalışmalar ve etkinlikler düzenlemeyi düşünüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Mart'ta Özbekistan'a gerçekleştireceği ziyaretin iki ülke için son derece önemli olduğunu söyleyen Azamhocaev, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanımla bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmelerin iki ülke arasında yeni ilişkilerin başlangıcı olacağına inanıyorum. İkili ilişkilerde yeni iş birlikleri için imzaların atılmasını bekliyoruz. Bu iş birliklerinin iki ülkeye de hayırlar getirmesini diliyoruz."

Türkmenistan İstanbul Başkonsolosu Murat Geldi Seyit Mammedov da Nevruz'un yüzyıllar öncesine dayandığını ve halkların binlerce yıllık geleneği olduğunu dile getirerek, "Nevruz sadece yeni bir hayatın başlangıcı, doğanın dirilişi ve baharın gelişini müjdelemekle kalmayıp, aynı zamanda ahlakı, erdemi ve yardımseverliği de ifade etmektedir." dedi.

Tacikistan İstanbul Başkonsolosu Murod Saitzoda da Nevruz'un yaşamın ve yaradılışın bir sembolü olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Nevruz hayatın ve baharın dönüşü, doğanın uyanışının yanı sıra insanların kalbinden fitneyi, kavgayı, acımasızlığı ve merhametsizliği uzaklaştırmaktır. İnsanlarda dostluk, kardeşlik, merhamet, saygı, doğruluk ve birlikte yaşama duygusunu artırmaktadır."

Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu bahar festivali düzenledi
Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu bahar festivali düzenledi
Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu bahar festivali düzenledi

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Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu bahar festivali düzenledi - Son Dakika


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