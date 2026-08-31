Burhaniye’ de Özgür Kanatlar Halk Bandosu törenlere renk kattı - Son Dakika
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Burhaniye’ de Özgür Kanatlar Halk Bandosu törenlere renk kattı

Burhaniye’ de Özgür Kanatlar Halk Bandosu törenlere renk kattı
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Burhaniye'de 8 yıl önce kurulan Özgür Kanatlar Halk Bandosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde 23. gösterisini yaparak büyük alkış aldı. Kaymakam ve belediye başkanı bando üyelerine teşekkür etti.

Burhaniye ilçesinde, Beden Eğitimi Öğretmeni Özgür Aras'ın öncülüğünde kurulan Özgür Kanatlar Halk Bandosu 30 Ağustos törenlerine renk kattı. 8 yıl önce kurulan bando 23. gösterisini yaparken, büyük alkış aldı.

Burhaniye'de düzenlenen fener alayında ve 30 Ağustos sabahı Cumhuriyet meydanı tören alanı ve 30 Ağustos gecesi Orjan Sitesi Fener alayında görev alan değişik yaş ve mesleklerden insanın görev aldığı Özgür Kanatlar Halk Bandosu törenlere renk kattı. Kaymakam Cumali Atilla ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, bando üyelerine teşekkür ederken, şef Özgür Aras'a teşekkür plaketi verdi. İlçede 23. gösteriyii yaptıklarını kaydeden Özgür Kanatlar Halk Bandosu şefi Özgür Aras, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en güçlü, en coşkulu şekilde kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sokakları dolduran halkımızın coşkusu, ilgisi ve sevgisi bizler için paha biçilemezdi. Bu büyük coşku, Cumhuriyetimize ve bağımsızlığımıza olan inancımızın en güzel göstergesiydi. Bu anlamlı günde emeği geçen, bizimle birlikte yürüyen, marşlarımıza eşlik eden ve coşkumuzu paylaşan herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Bizleri bugün plaket ve katılım belgeleriyle onurlandıran Kaymakamımıza, desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Herkesin yüreğine, emeğine sağlık. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu büyük zaferi bizlere armağan eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" sözlerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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