Özlem Ballıkaya: Arıcılıkta Kadın Gücü - Son Dakika
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Kültür Sanat

Özlem Ballıkaya: Arıcılıkta Kadın Gücü

27.05.2025 11:17
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Çıldır'ın muhtarı Özlem Ballıkaya, arıcılıkta kovan sayısını 11 yılda 6 kat artırdı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinin Kuzukaya Mahallesi Muhtarı Özlem Ballıkaya, arıcılıkta kovan sayısını 11 yılda altıya katladı.

Ata mesleği arıcılıkla çocuk yaşlarda ilgilenen 45 yaşındaki Ballıkaya, 11 yıl önce ailesinden devraldığı kovanlarla üretim yapmaya başladı.

Kovan sayısını bu süreçte 6 katına çıkaran kadın muhtar, köy işlerinin yanı sıra boş durmayıp üretime de katkı sağlıyor.

Köydeki 250 kovanla yakından ilgilenip arıcılık yapan Ballıkaya, yaşadığı yerleşim yerindeki kadınları da üretime dahil etmeyi amaçlıyor.

"Amacımız başka kadınların da arıcılık yapmasını sağlamak"

Muhtar Özlem Ballıkaya, AA muhabirine, arıcılık ile muhtarlığı birlikte severek yaptığını söyledi.

Muhtarlık ve arıcılığın yorucu olduğunu ancak severek yaptığı için yorgunluğu hissetmediğini ifade eden Ballıkaya, şöyle konuştu:

"İşimi ve muhtarlığı severek yapıyorum. İşini severek yaptığında başaramayacağın bir şey yok. 40-45 kovanla başladım, şu an 250 kovanım var. Kadın olarak kendi işini yapmak, ayaklarının üzerinde durmak güzel. Diğer kadınlara da tavsiye ederim. Şu an bir proje yapma aşamasındayız. Amacımız başka kadınların da arıcılık yapmasını sağlamak."

Bu yıl sezonun verimli geçmesini beklediğini dile getiren Ballıkaya, "Bu yıl hava, yağış ve çiçekler güzel. Bu nedenle sezonun güzel olacağını düşünüyorum." dedi.

"Kadınlara ve üreticilere de son derece güzel bir örnek"

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz de Ballıkaya'nın bölgede örnek teşkil ettiğini anlattı.

Bakanlığın kadın üreticilere verdiği desteklere değinen Cineviz, şunları kaydetti:

"Üretim kapasitesini artırmak ve üreticilerimizin gelir seviyesini yükseltmek amacıyla Bakanlığımızın geliştirdiği yeni destekleme modeliyle kadın üreticimize ve gençlerimize yönelik pozitif ayrımcılık yaptığımızın altını çizmek isterim. Özlem hanımı hem muhtar hem kadın üretici olması, bereketli elleriyle üretime sağladığı katkı nedeniyle ziyaret etmek istedik. Kendi faaliyetlerini yerinde görmek, ayrıca Bakanlığımızın bazı imkanları konusunda konuşmak istedik. Özlem hanımın atadan, dededen arıcılığın içerisinde bulunan birisi olarak kadınlara ve üreticilere de son derece güzel bir örnek teşkil ettiğini görüyoruz."

Mahalle sakinlerinden Asiye Tektaş ise muhtar konusunda çok şanslı olduklarını belirterek, "Muhtarımız çok başarılı. İhtiyaçlarımızı gideriyor, taleplerimize karşılık veriyor. Allah kendisinden razı olsun. Biz kendisini seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Özlem Ballıkaya: Arıcılıkta Kadın Gücü - Son Dakika

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