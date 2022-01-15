Üye Girişi
'Özlüce Yer altı şehri' turizme açılacağı günü bekliyor - Son Dakika

'Özlüce Yer altı şehri' turizme açılacağı günü bekliyor

15.01.2022 13:55

'Özlüce Yer altı şehri' turizme açılacağı günü bekliyor Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce köyünde bulunan 'Özlüce Yer altı Şehri' turizme kazandırılacağı günü bekliyor.

'Özlüce Yer altı şehri' turizme açılacağı günü bekliyor

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce köyünde bulunan 'Özlüce Yer altı Şehri' turizme kazandırılacağı günü bekliyor.

İlk olarak 1996 yılında kısmen temizlik çalışması yapılarak turizme açılan ve 2011 yılına kadar turizme hizmet eden Özlüce Yer altı şehri yaklaşık on yıldır kapalı. Özlüce Yer altı şehrinin turizme kazandırılmasını isteyen Özlüce Köyü Muhtarı Hazan Gözderesi yaptığı açıklamada, "Yer altı şehrimizi 1996 yılında hizmete açtırdık. 2011 yılında görevli emekli olduktan sonra tekrar hizmete açılması için ilgili yerlere müracaatlarımızı yaptık. Buranın biran evvel turizme kazandırılması gerekiyor. Bu yer altı şehrimiz Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı şehirleriyle bir birine bağlantılıdır. Burasının faaliyete geçmesi için memur atanarak yarım kalan yerlerin tamamlanması gerekiyor" dedi. Diğer yer altı şehirlerinde de bulunan sürgü kapı taşının Özlüce Yer altı şehrinde de mevcut oluğunu söyleyen Gözderesi; "Bu yer altı şehri diğerlerinden yüksek. Diğer yer altı şehirlerinden daha rahat gezme şansı var. Kaymaklı ve Derinkuyu yeraltında rahat yürünmüyor. Bu yer altı şehrinin yürüme alanı çok rahat. Bu yer altı şehrimizin biran evvel faaliyete geçmesi lazım. Turizm Bakanımıza bu konuyu defalarca arz ettim. 2022 yılında yer altı şehrimiz faaliyete geçerse, hem Nevşehir'imiz, hem de ülkemiz turizm den gelir kaynağı sağlar. Bakanımızın bu konuda el atacaklarına inanıyorum. Turizm Bakanımıza da buradan sesleniyorum. Lütfen buraya bir el atın" şeklinde konuştu.

Nevşehir - Derinkuyu karayolu üzerindeki Kaymaklı Kasabası'nın 6 kilometre batısında bulunan Özlüce Yeraltı Şehri, Ortaçağ'daki adı 'Zeile' olup daha sonra Zile adıyla anılan ve tipik bir Rum köyü denilebilecek Özlüce Köyü merkezinde yer alan yeraltı şehrinin girişinde bazalttan yapılmış, birbirine geçmeli iki kemerli mekan bulunmakta. Girişte bulunan ana mekan en geniş alandır ve burada erzak depoları ve oturma odaları bulunmakta Oldukça uzun olan galerilerin kenarlarında hücre tipi odalar mevcut. Diğer yeraltı şehirlerinden hem jeolojik yapısı hem de mimarisi ile farklılaşan Özlüce Yeraltı Şehri'nin bünyesinde değişik renklerden tüfler bulunmakta. Ayrıca diğer yer altı şehirleri gibi kat sistemi yoktur ve oldukça geniş bir alana yapılmıştır. Yaklaşık 2 metre çapında ve granitten yapılan kilit taşına kadar olan bölüm daha yenidir. Kilit taşından sonra şehrin kaya oyma mekanlarıyla karşılaşılıyor.

'Özlüce Yer altı şehri' turizme açılacağı günü bekliyor
'Özlüce Yer altı şehri' turizme açılacağı günü bekliyor
'Özlüce Yer altı şehri' turizme açılacağı günü bekliyor

YORUMLAR
500

Underground, Derinkuyu, Nevşehir, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Özlüce Yer altı şehri' turizme açılacağı günü bekliyor - Son Dakika


İtalya hükümetinin polislere dağıttığı pembe maske, ortalığı karıştırdı İtalya hükümetinin polislere dağıttığı pembe maske, ortalığı karıştırdı         
13:54
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü         
12:25
İstanbul'da skandal olay! Evine temizlik için çağırdığı kadın, üstünü değiştirirken tecavüz etti İstanbul'da skandal olay! Evine temizlik için çağırdığı kadın, üstünü değiştirirken tecavüz etti         
11:54
Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın perde arkasından kıskançlık çıktı Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın perde arkasından kıskançlık çıktı         
11:18
Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı! Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı!         
11:05
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hedefi belli oldu: 1 haftada 9 puan Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hedefi belli oldu: 1 haftada 9 puan         
10:49
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
MasterChef'ten komik anlar! Sandalyesi kırılan Somer Sivrioğlu yere düştü MasterChef'ten komik anlar! Sandalyesi kırılan Somer Sivrioğlu yere düştü         
10:10
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02
Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!         
17:52
Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor         
17:14
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz!         
15:55
"Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik "Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik         
15:28

Son Dakika Haberleri
13:37 Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek
13:35 "İyi bir öğretmen hayat değiştirir" dedirten Dr. Mustafa Yılmaz'ın dokunaklı hikayesi yeniden gündeme geldi
13:27 Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada
13:16 Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi
12:51 Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı
12:46 Cinsel içerikli film yıldızı, ilişkiye girmeyeceği tek erkek tipini açıkladı, ortalık karıştı
12:10 Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"
11:57 Milli Uzay Programı'na bu yıl yalnızca 20 bin TL ödenek ayrıldı
11:51 Dekoltesini montla kapatan Gonca Vuslateri, sahne kıyafetleri hakkında yorumlarda bulunan İzzet Yıldızhan'ı tiye aldı
11:49 Mahir Ünal, muhalefeti eleştirdiği esnada salonda bir ses yükseldi: Vallahi ben açım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 14:02:15. #1.12#
SON DAKİKA: 'Özlüce Yer altı şehri' turizme açılacağı günü bekliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement