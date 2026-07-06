Pamplona'da San Fermin Festivali Başladı - Son Dakika
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Pamplona'da San Fermin Festivali Başladı

06.07.2026 14:16
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İspanya'da San Fermin Festivali, boğalarla koşu etkinliğiyle başladı, güvenlik önlemleri artırıldı.

İspanya'da insanların boğalarla sokakta koşturmasıyla ünlenen ve 14. yüzyıldan kalma bir gelenek olarak bilinen, ülkenin kuzeyindeki Pamplona kentinde düzenlenen San Fermin Festivali başladı.

Festivalin açılışı her yıl olduğu gibi yine Pamplona Belediyesi'nin balkonundan ateşlenen fişekle resmi olarak duyuruldu.

"Chupinazo" olarak adlandırılan etkinlikte, festivalin ruhuna özgü beyaz pantolon ve tişört giyerek meydanı dolduran binlerce kişi, ellerindeki kırmızı fularları boyunlarına takarak 14 Temmuz'a kadar sürecek festivalin başlamasını kutladı.

Festivalin açılışı sırasında birçok noktada Filistin bayrağı açılarak, Filistin'e destek verildiği de görüldü.

Dokuz gün boyunca, 204 saat aralıksız devam edecek ve toplamda 516 etkinliği kapsayan festivalin en büyük özelliği olan ve "Encierro" olarak adlandırılan, insanların, akşam arenada matador karşısına çıkarılacak boğalarla birlikte sabah erken saatlerde sokakta yaptığı koşuların ilki yarın başlayacak.

Kent merkezinde 875 metrelik güzergahta yapılacak boğa koşularında, 1910'dan bu yana, sonuncusu 2009'da olmak üzere 16 kişi, boğadan aldığı boynuz darbelerinden hayatını kaybetmişti.

Kurallar gereği 6 boğa ve 6 öküz ile yapılan koşuya katılmak için sağlıklı ve 18 yaşından büyük olmak gerekiyor.

Cezalar 60 bin avroya kadar çıkartıldı

Diğer yandan artan güvenlik sorunlarından dolayı son yıllarda önlemlerini artıran Pamplona Belediyesi, bu yıl cezaları da yükseltti.

Koşu sırasında boğalara dokunan veya alkollü halde koşanlara 6 bin avro para cezası kesileceği, güvenliği tehdit eden ciddi ihlallerde cezaların 60 bin avroya kadar çıkarıldığı açıklandı.

Festival boyunca 60 ile 150 avro arasında değişen en düşük para cezalarının evcil hayvanları tasma veya zincir olmaksızın dışarı çıkarmak, izinsiz kamp yapmak veya kamusal alanlara izinsiz eşya yerleştirmek için uygulanacağı, sıcak havalardan dolayı gençlerin sıkça yaptığı halka açık çeşme veya havuzlara girmek, park ve bahçelere zarar vermek ya da çöp atmak gibi durumlarda ise cezaların 750 avroya kadar çıkartıldığı belirtildi.

Normalde 200 bin olan Pamplona nüfusu festival süresince 1 milyon 800 binin üzerine çıkıyor.

Aşırı sıcak hava dalgasının olduğu bir döneme denk gelen San Fermin'e katılanlar, Sivil Koruma kurumunca sıcak havaya karşı uyarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Pamplona'da San Fermin Festivali Başladı - Son Dakika

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