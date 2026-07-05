Başkan Er’den Yayla Şenliklerinde Kültür Vurgusu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, hafta sonu düzenlenen Parçikanlılar Sarıçiçek Festivali ve Drejanlılar Yamadağı Şenliklerine katıldı.

Başkan Er, "Yaylalar, atalarımızdan gelen geleneği, örf ve adetleri geleceğe aktarılması noktasında önemli bir fırsat sunuyor" dedi.

Parçikanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen festival, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. 'Yaylacılık' temasıyla düzenlenen festivalde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yayaların kültürel değerleri yaşatması ve gelecek nesillere aktarması açısından önemli olduğunu ifade etti. Hayvancılıkla uğraşan üreticilerin her dönem yaylalara geldiğini kaydeden Başkan Er, kendisinin de çocukluğunun bu topraklarda geçtiğini, babasıyla birlikte çiftçilik yaptığını anlattı.

Yayların aynı zamanda türkülerin dile geldiği, hikayelerin paylaşıldığı ve kardeşliğin yaşandığı alanlar olması açısından ayrı bir öneminin olduğuna dikkati çeken Başkan Er, "Bu alanları sadece festival ve eğlence yapılan yerler olarak görmemek lazım. Yaylalar, atalarımızdan gelen geleneği, örf ve adetleri geleceğe aktarılması noktasında önemli bir fırsat sunuyor. Teknoloji çağında gelenek, örf ve adetlerimizi yitirmeye başladık. Derneklerin yaptığı bu festival ve şenlikler hem geleneklerimizin yaşanması hem geçmişin yad edilmesi hem de hemşehrilerimizin bir araya gelip hemhal olması açısından büyük önem taşıyor. Bu anlamda düzenlenen festivallere, Malatya dışında yaşayanlar aidiyet duygusuyla katılım sağlıyor. Dolayısıyla bu festivali düzenleyen Parçikanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Parçikan bizim bir parçamız. Bizi bu eşsiz doğa manzarasında bir araya getiren Allah'a hamdolsun" şeklinde konuştu.

Sarıçiçek Şenliklerinin ardından bu yıl 11.'si gerçekleştirilen Drejan Yamadağı Yayla Şenliğine katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'nın normalleşme sürecine girdiğini söyledi.

Malatya Drejanlılar Derneği tarafından düzenlenen şenlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Drejanlılar Derneğinin de önemli çalışmalar yaptığını belirtti. Farklılıkların toplumun zenginliği olduğunu ifade eden Başkan Er, "Dil, din, ırk ve renklerimiz zenginliğimizdir. Art niyetli insanlar, farklılıklarımızı kırılma noktası olarak görse de Malatya'mızda asla bunlara taviz verilmemiştir" dedi.

Yaylalarda kadim bir kültürün olduğunu ve yüz yıllardır bu kültürün en iyi şekilde korunarak günümüze geldiğini aktaran Başkan Sami Er, "Çocuklarımız yüzyıllardır birada yaşayıp, hayvancılıkla uğraştılar. O anlamda Drejanlılar Derneği'nin bu şenliği korumaları son derece önemlidir. Birkaç yıldır şenlik, çeşitli nedenlerden dolayı yapılamıyordu. Şimdi yeniden bu şenlikte bizi bir araya getiren Allah'a hamdolsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Malatya'nın yeniden ayağa kalktığını ve gelinen süreçte önemli etkinlikler düzenlediklerini kaydeden Başkan Er, "Malatya'mızda depremin yaralarını sardık. Konteynerlerin kalkmasıyla birlikte depremin izleri de silinmiş olacak. Yeniden inşa ve ihya sürecinde önemli bir mesafe katettik. Depremin yaraları sarıldı, normalleşme süreci başladı. Yakın zamanda yaralarından bahsetmeyeceğiz. 11. Drejan Yamadağı Yayla Şenliği, Malatya'nın yeniden ayağa kalkışının önemli göstergelerinden biridir" diye sözlerini tamamladı. - MALATYA