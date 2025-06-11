Parion Antik Kenti'nde 2025 Kazı Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Parion Antik Kenti'nde 2025 Kazı Çalışmaları Başladı

11.06.2025 14:46
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Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Parion Antik Kenti'nde, 2025 yılı kazı sezonu Roma Hamamı'nda başladı. Yaklaşık 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip olan antik kentteki çalışmalar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyeleri ve yerel idarelerin katkılarıyla yürütülüyor.

Parion Antik Kenti'ndeki 2025 yılı kazı çalışmaları Roma Hamamı'nda başladı

Parion Antik Kenti'ndeki 2025 yılı kazı çalışmaları başladı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde, yaklaşık 2 bin 700 yıllık geçmişiyle Roma İmparatorluğu döneminin önemli liman kentlerinden biri olan Parion Antik Kenti'nde 2025 yılı kazı sezonu, Roma Hamamı, Roma Tiyatrosu ve Agora gibi kentin kamusal alanlarında yürütülen çalışmalarla devam ediyor.

Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde 2005 yılında başlayan Parion kazıları, 2015 yılından bu yana Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş'in bilimsel başkanlığında sürdürülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle ve İÇDAŞ A.Ş.'nin resmi sponsorluğunda, Biga Belediyesi'nin destekleriyle yürütülen çalışmalar, Bakanlığın kararı doğrultusunda 12 ay süreli kazı statüsüne alınan sayılı antik kentlerden biri olan Parion'da bu yıl Mayıs ayında başladı.

Kazı Başkan Vekili Sadık Tuğrul, 2025 yılı itibariyle Parion kazılarında 20. yılı geride bıraktıklarını belirterek şunları söyledi: "Bu yılki çalışmalarımız Mayıs ayı itibariyle başlamış bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ve desteğiyle, Ondokuz Mayıs Üniversitesi adına Prof. Dr. Vedat Keleş hocamızın başkanlığında yürütülüyor. Aynı zamanda İÇDAŞ A.Ş. sponsorluk desteği sunuyor. Yerel idareler de katkı sağlamakta. Kazılarda yaklaşık 50 kişilik bir ekip görev alıyor; ekipte farklı disiplinlerden akademisyenler, araştırmacılar ve uzmanlar ile yerli ve yabancı çalışma arkadaşlarımız yer alıyor" dedi.

Tuğrul, çalışmaların kent merkezine odaklandığını belirterek şunları söyledi:

"Geçen sezonlardan itibaren kazılarına devam edilen Roma Hamamı, Roma Tiyatrosu ve Agora gibi kamusal yapılarda çalışmalar sürmekte. Şu anda bulunduğumuz alan Roma Hamamı; özel olarak ise Apodyterium (soyunma, dinlenme) bölümündeyiz. Bu alandaki kazılar yapının mimarisine ve geçirdiği evrelere dair önemli bilgiler sunmakta. Bunun yanı sıra kazı çalışmalarını destekleyen önemli bir diğer faaliyetimiz de araştırma çalışmalarımız. Kent çevresindeki daha küçük yerleşim alanlarını ve kırsal yaşamı belgelemeye yönelik yüzey araştırmaları da yürütüyoruz."

Tuğrul, ayrıca sualtı çalışmalarına da değinerek, "Parion'un coğrafi konumu itibariyle Batı Anadolu'yu Trakya'ya, Balkanlar'a ve Avrupa'ya bağlayan deniz taşımacılığı rotaları üzerinde yer alması, sualtı çalışmalarını önemli kılıyor. Deniz taşımacılığına ilişkin arkeolojik veriler elde etmeye yönelik sualtı araştırmaları da planlanmakta" dedi.

Kazıların amacına da değinen Tuğrul, "Bizler kazıp ortaya çıkarmanın ötesinde, bu kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarmayı ve turizme katkı sunmayı da amaçlıyoruz. Bu doğrultuda mimari yapıların restorasyonu ve küçük buluntuların konservasyonu, kazı sonrası süreçte yürütülüyor. Ayrıca yapılan çalışmaları bilimsel anlamda değerlendirmek ve yayımlamak üzere, "Parion Studies" başlıklı bir yayın serimiz de bulunuyor. Bu yıl da söz konusu yayın çalışmamız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Çanakkale, Turizm, Roma, Biga, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Parion Antik Kenti'nde 2025 Kazı Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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