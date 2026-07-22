Paşabağları'nda Gece Aydınlatması - Son Dakika
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Paşabağları'nda Gece Aydınlatması

Paşabağları\'nda Gece Aydınlatması
22.07.2026 11:45
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Kapadokya'da Paşabağları Ören Yeri'nde 'Gece Müzeciliği' kapsamında aydınlatma çalışması tamamlandı.

Kapadokya'da ziyaretçilerin ilgisini çeken turizm merkezlerinden Paşabağları Ören Yeri'nde, "Gece Müzeciliği" kapsamında aydınlatma çalışması yapıldı.

Kapadokya Alan Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede yerli ve yabancı turistlerin yürüyüş yaparak peribacaları arasında gezme imkanı bulduğu Paşabağları Ören Yeri'nde aydınlatma çalışmaları tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Gece Müzeciliği" çerçevesinde Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmayla, ziyaretçilerin gece de alanda güvenle gezmelerine imkan sunuluyor.

Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, çalışmaların tamamlanmasının ardından Paşabağları Ören Yeri'nde incelemede bulundu.

Görevlilerden bilgi alan Aslanbay, "Peribacalarının, tarihi alanların ve yürüyüş rotalarının mistik atmosferi korunarak hayata geçirilen bu projede, enerji verimliliğini esas alarak ışık kirliliğini en aza indiren, bölgedeki doğal habitat ile gece ekosistemini koruyan sürdürülebilir teknolojiler tercih ettik. Turizm hareketliliğini günün her saatine yayan bu modern sistemler sayesinde, burası da diğer aydınlatılan vadilerimiz gibi ziyaretçilerine daha nitelikli ve büyüleyici deneyimler sunacak. 'Gece Müzeciliği' vizyonuyla sürece öncülük eden Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Paşabağları'nda Gece Aydınlatması - Son Dakika

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