Payam Gül Susanni Milano'da Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
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Payam Gül Susanni Milano'da Türkiye'yi Temsil Edecek

Payam Gül Susanni Milano\'da Türkiye\'yi Temsil Edecek
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Yaşar Üniversitesi'nden Dr. Payam Gül Susanni, Erasmus+ programında Türkiye'yi temsil edecek.

Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Payam Gül Susanni, Erasmus+ SALTO kapsamında Milano'da düzenlenecek uluslararası programa Türkiye'den seçilen iki araştırmacıdan biri oldu.

Dr. Öğr. Üyesi Payam Gül Susanni, İtalya Ulusal Erasmus+ Ajansı INDIRE ve Avrupa Konservatuvarlar Birliği (AEC) iş birliğiyle Milano'da gerçekleştirilecek "Sınırları Aşan Müzik: Yüksek Müzik Eğitiminde Sürdürülebilir Ortaklıklar İnşa Etmek" başlıklı programa katılarak Türkiye'yi temsil edecek. Dr. Susanni, uluslararası buluşma sayesinde müzik öğrencileri için uluslararası ustalık sınıfı, konser ve ortak proje kapılarının aralanacağını belirtti. Etkinlik, Türk müzik yüksek eğitiminin Avrupa'daki görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

"Yaparak öğrenme"

Dört gün süreyle "Yaparak Öğrenme" yaklaşımıyla yürütülecek program kapsamında; atölye çalışmaları, uygulamalı oturumlar ve toplantılar gerçekleştirilecek. Söz konusu programa seçilmesinin hem üniversitesi hem de Türkiye için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Dr. Öğr.Üyesi Payam Gül Susanni, hedeflerini şu sözlerle aktardı: "Milano'daki buluşma, Avrupa'nın önde gelen müzik akademisyenlerini ve yöneticilerini bir araya getiriyor. Bu programa seçilmek benim için öncelikle uluslararası akademik ve sanatsal iş birliklerini geliştirmek açısından önemli bir fırsat. Farklı ülkelerin deneyimlerini paylaşmak, gelecekte birlikte yürütülebilecek projeler için ortak bir zemin oluşturmak açısından son derece değerli. Üniversitemizin müzik bölümünün Avrupa'daki yüksek müzik eğitimi ağı içerisindeki görünürlüğünü artırmayı ve yeni projeler geliştirmeyi amaçlıyoruz. Uzun vadede bu iş birliklerinin öğrencilerimize yeni uluslararası deneyimler kazandırmasını, akademisyenlerimize ortak araştırma olanakları sunmasını ve üniversitemizin Avrupa'daki akademik ve sanatsal ağlarını genişletmesini hedefliyorum."

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Türkiye, Milano, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Payam Gül Susanni Milano'da Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika

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