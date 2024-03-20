Pendik'te Nostaljik Tramvay Seferi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Pendik'te Nostaljik Tramvay Seferi Başladı

Pendik\'te Nostaljik Tramvay Seferi Başladı

İstanbul'un simgelerinden olan nostaljik tramvay, Pendik Gazipaşa Caddesi'nde sefere başladı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in katılımıyla gerçekleştirilen açılışta, vatman koltuğuna oturan Cin, ilk seferi gerçekleştirdi. Pendik'e nostaljik bir hava katan tramvay, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

20.03.2024 18:47  Güncelleme: 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burası İstiklal Caddesi değil, Pendik Gazipaşa Caddesi

Pendik'in nostaljik tramvayı Gazipaşa Caddesinde sefere başladı

İSTANBUL - İstanbul'un simgelerinden olan ve İstiklal Caddesi, Moda gibi yerlerde bulunan nostaljik tramvayın bir benzeri de Pendik'te sefere başladı. Nostaljik tramvayın açılışına katılan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin vatman koltuğuna oturarak ilk seferi gerçekleştirdi.

İstanbul'un simgelerinden olan ve geçmişin güzelliklerini bugüne taşıyan nostaljik tramvayın açılışı Pendik Belediyesi'nin öncülüğünde Gazipaşa Caddesinde gerçekleştirildi. Pendik'e nostaljik bir hava katan elektrikli tramvayın açılışına Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile çok sayıda Pendikli vatandaş katılım sağladı. Başkan Ahmet Cin açılışı yapılan tramvayın vatman koltuğuna oturarak ilk seferi gerçekleştirdi. Tramvayı ilgiyle izleyen kimi vatandaşlar Başkan Ahmet Cin'i selamlarken kimisi de cep telefonları ile tramvayı kayda aldı.

Tramvaya binen Emir Bartu Canyurt, "Çok güzel, eğlenceliydi bizim için, sürüşü de çok iyi. İçerisinde çok eğlendik. Çok güzel bir hizmet, bununla dolaşmak çok eğlenceli. İstanbul'da çok fazla yoktu zaten, Pendik'e geldi. İstiklal Caddesine de görüyordum, Pendik'e de güzel oldu, Pendik'e yakıştı. Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Zekeriya Kelleci, "Çok güzel bir düşünce. Pendik'e böyle bir şey lazımdı, biz bundan çok keyif aldık. Pendik'te niye olmasın ki? Çok güzel oldu. Sayın Ahmet Cin'e yaptığı bu icraatten dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Aydın Cirik, "Güzel bir şey, Ramazan ayında da daha güzel oldu. Böyle renkli şeylerin olmasını istiyoruz tabii" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımızın nostaljik bir hava yaşamalarına imkan sağlamış olacağız"

Başkan Ahmet Cin, "Tarihi canlandırmak istedik. Daha önce burada faytonlar vardı ama faytonu getiremeyeceğimiz için onun yerine nostaljik tramvay hattını burada devreye almış olduk. İnşallah Pendik'imize canlılık getirecek. Osmanlı'nın ilk planlı yerleşim yeri yerinde de bu nostaljik tramvay hattımızda sefer yaparak vatandaşlarımızın nostaljik bir hava yaşamalarına imkan sağlamış olacağız" dedi.

Kaynak: İHA

Ahmet Cin, Gazipaşa, İstanbul, Pendik, Ulaşım, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Pendik'te Nostaljik Tramvay Seferi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İzmir Büyükşehir Belediyesi 3. Dünya Şiir Günü Buluşması düzenliyor
    18:58 İzmir Büyükşehir Belediyesi 3. Dünya Şiir Günü Buluşması düzenliyor

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl "Dünya Şiir Günü Buluşması"nın üçüncüsünü düzenleyecek. 21 Mart'ta Kültürpark İzmir Sanat Merkezi Bahçesi Nazım Hikmet Anıtı önündeki buluşmada şair Hüseyin Peker onur konuğu olacak.

  • Çanakkale Seddülbahir Kalesi Restorasyon Projesi İtalya'da Ödül Aldı
    18:49 Çanakkale Seddülbahir Kalesi Restorasyon Projesi İtalya'da Ödül Aldı

    Çanakkale'de bulunan Seddülbahir Kalesi'nin restorasyon projesi, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Domus Restorasyon ve Koruma Ödülleri'nde 'Kısa Liste Ödülü'ne layık görüldü. Proje, 25 yıl süren çalışmalar sonucunda tamamlanarak ziyarete açılan kaleye verilen ödül, Ferraro Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından koruma ilkelerini bilinçli olarak uygulayan projeler arasında değerlendirildi. Proje, Türkiye'nin taşınmaz kültür varlığı envanterine yeniden dahil edilen Seddülbahir Kalesi'nin önemini vurguladı.

  • Uluslararası Konuk Sanatçı Programı Gate 27'nin konuğu Damla Yalçın oldu
    18:43 Uluslararası Konuk Sanatçı Programı Gate 27'nin konuğu Damla Yalçın oldu

    Türkiye'nin önde gelen denim kumaş üreticisi ORTA ile Gate 27'nin ortak geliştirdiği ORTA Bluesky programına katılan sanatçı Damla Yalçın, denim kumaşı üretimi için alternatif malzemelerin kullanımı üzerine hazırladığı disiplinler arası tasarımlarını Gate 27'de düzenlenen toplantıda tanıttı. Yalçın, kumaş üretiminde kullanılabilecek biyolojik malzemeler üzerinde gerçekleştirdiği araştırma ve deneylerle yeni bir materyal kavramı geliştirdiğini belirtti. Gate projesinde ise bu malzemeyi geliştirmek üzerine çalıştıklarını ifade etti.

  • Karşıyaka Belediyesi Ramazan Ayında İftar Yemekleri Düzenliyor
    17:29 Karşıyaka Belediyesi Ramazan Ayında İftar Yemekleri Düzenliyor

    Karşıyaka Belediyesi, farklı mahallelerde düzenlediği iftar yemekleri ile vatandaşları bir araya getiriyor, dayanışma duygusunu güçlendiriyor. Ramazan ayında paylaşma ve dayanışma kültürünü yaşatan geleneksel iftar yemekleri, birçok mahallede düzenlenecek. En büyük buluşma ise Kadir Gecesi'nde Karşıyaka Çarşı'da gerçekleştirilecek.

  • Mansur Yavaş, Ulus 100. Yıl Meydanı'nın açılışını yaptı
    17:29 Mansur Yavaş, Ulus 100. Yıl Meydanı'nın açılışını yaptı

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yenilenen Ulus 100. Yıl Meydanı'nın açılışını gerçekleştirdi. Yavaş, Ulus'un tarihsel ve kültürel mirasını koruyarak turizm kenti haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Açılışa CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ve diğer siyasi isimler de katıldı. Yenilenen meydan, yeşil alanları ve katlı otoparkıyla Ankara'nın tarihsel dokusunun tam kalbinde kültürlerin buluşma noktası olacak.

  • Ata Buz Müzesi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor
    17:18 Ata Buz Müzesi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

    Atatürk Üniversitesi tarafından 2020 yılında hizmete açılan Güzel Sanatlar Fakültesi Ata Buz Müzesi, Türkiye'deki ilk ve tek temsilcisi olarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın da ziyaret ettiği müze, sıfırın altında 5 derecede dört mevsim yerli ve yabancı misafirlerini ağırlıyor. Vali Çiftçi, müzenin Erzurum için büyük bir şans olduğunu belirterek halkı ziyarete davet etti.

  • Karabük'ün Eflani ilçesinde Genç Ofis açıldı
    16:49 Karabük'ün Eflani ilçesinde Genç Ofis açıldı

    Eflani Belediyesi İş Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde, gençlerin vakit geçirebileceği alanların yer aldığı Genç Ofis açıldı. AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, genç ofisin yerel yönetim ile hükümet işbirliğinin somut örneklerinden birisi olduğunu belirtti. Genç ofis, Eflani'deki gençlerin sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir merkez olarak hizmet verecek.


18:47 Cizre’de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı Cizre'de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı
17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın
16:47 İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı
15:48 Olaylı maçta sahaya giren maskeli taraftardan şaka gibi savunma: Amacım soyunma odasına gidin demekti Olaylı maçta sahaya giren maskeli taraftardan şaka gibi savunma: Amacım soyunma odasına gidin demekti
15:42 Ateşe benzin döken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan çok sert sözler Ateşe benzin döken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan çok sert sözler
18:32 Rize’de husumetli iki grup, cadde ortasında çatıştı Rize'de husumetli iki grup, cadde ortasında çatıştı
17:25 Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar CHP Milletvekili “10-11 Kupası’nın kimde olduğunu herkes biliyor“ deyince ortalık karıştı Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar! CHP Milletvekili "10-11 Kupası'nın kimde olduğunu herkes biliyor" deyince ortalık karıştı
17:24 Antalya’da Ceza infaz koruma aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Antalya'da Ceza infaz koruma aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
16:23 Yunan F-16’sı Ege Denizi’ne düştü Yunan F-16'sı Ege Denizi'ne düştü
16:10 Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz
15:58 Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı
15:57 Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 4’ü tutuklandı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü tutuklandı
15:42 Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF’ye resmi başvuruda bulundu Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF'ye resmi başvuruda bulundu
15:25 Mahalle sucusu, yıllarca çocuklara tecavüz etti ve kayıt altına aldı Mahalle sucusu, yıllarca çocuklara tecavüz etti ve kayıt altına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 19:20:38. #1.12#
SON DAKİKA: Pendik'te Nostaljik Tramvay Seferi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement