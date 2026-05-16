Peru\'da Türkiye Araştırmaları Merkezi Kuruluyor

16.05.2026 01:12
Peru'daki San Marcos Üniversitesi ile TMV işbirliğiyle Türkiye Araştırmaları Merkezi kurulacak.

Peru'da San Marcos Ulusal Üniversitesi ile Türkiye Maarif Vakfı (TMV) arasında imzalanan işbirliği anlaşması kapsamında üniversite bünyesinde Türkiye Araştırmaları Merkezi kurulacak.

Tören, başkent Lima'daki San Marcos Ulusal Üniversitesinin yaklaşık 475 yıl önce eğitim faaliyetlerine başladığı tarihi binada gerçekleştirildi.

İmzalanan anlaşma çerçevesinde Latin Amerika'nın en eski yükseköğretim kurumu bünyesinde Türkiye Araştırmaları Merkezi kurulacak.

İmza törenine Türkiye'nin Lima Büyükelçisi Serra Kaleli, üniversite yetkilileri ve TMV delegasyonu katıldı.

Anlaşma, üniversite adına San Marcos Ulusal Üniversitesi Rektörü Jeri Gloria Ramon Ruffner de Vega, TMV adına ise Türkiye Araştırmaları Merkezleri Koordinatörü Doç. Dr. Öner Buçukcu tarafından imzalandı.

Kurulacak merkez bünyesinde Türkiye üzerine akademik faaliyetler yürütülmesi, ortak yayın çalışmaları yapılması ve Türkiye derslerinin başlatılması planlanıyor.

Süreç içerisinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde derslerin açılması da hedefleniyor.

Burada konuşan Büyükelçi Kaleli, Türkiye ile Peru arasındaki ilişkilerin yalnızca diplomatik ve ekonomik alanlarla sınırlı olmadığını, akademik ve kültürel işbirliklerinin de iki ülke arasındaki bağları güçlendirdiğini ifade etti.

San Marcos Üniversitesi gibi köklü bir kurumla işbirliği geliştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaleli, Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin iki ülke akademileri arasında kalıcı bir köprü işlevi göreceğini söyledi.

"Akademik işbirlikleri açısından önemli başlangıç olacak"

Buçukcu ise Latin Amerika'nın en köklü üniversitesinde Türkiye Araştırmaları Merkezi kurulmasının kendileri açısından tarihi ve sembolik bir anlam taşıdığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Latin Amerika ile ilişkileri yalnızca siyasi ve ekonomik düzeyde değil, akademik ve entelektüel düzlemde de derinleşiyor. San Marcos Üniversitesi'nde başlayacak bu süreç, uzun vadeli akademik işbirlikleri açısından önemli başlangıç olacak."

San Marcos Ulusal Üniversitesi Rektörü Ruffner de Vega da Türkiye ile akademik ilişkilerin başlamasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, sürece katkıları dolayısıyla Büyükelçi Kaleli'ye teşekkürlerini sundu.

Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin üniversitenin uluslararasılaşma vizyonuna katkı sağlayacağını anlatan Ruffner de Vega, Türkiye ile ortak akademik çalışmalar yürütmeyi arzu ettiklerini vurguladı.

Tören, karşılıklı iyi niyet mesajlarının ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Kaynak: AA

