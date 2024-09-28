Phaselis Festivali Rekor Katılımla Sona Erdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Phaselis Festivali Rekor Katılımla Sona Erdi

Phaselis Festivali Rekor Katılımla Sona Erdi

Kemer'de düzenlenen Phaselis Festivali'nde 1500 kişi katıldı, 45'lik grubu 70'li yıllardan şarkılar söyledi.

28.09.2024 11:51
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ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Phaselis Festivali'nin üçüncü gününde 45'lik grubu sahne aldı. Festivalde 14 yılın en fazla seyircisi 1500 kişiyle kırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi ve Phaselis Kazı Başkanlığı'nın destekleriyle Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı'nca (KETAV) organize edilen Phaselis Festivali'nin üçüncü gününde solist Teyfik Rodos, vokal Elvan Demircan'ın bulunduğu 45'lik grubu 70'li yılların 45'liklerindeki şarkıları sahneledi. Sanatseverlerin büyük ilgisini gören konsere yaklaşık 1500 kişi geldi ve bu rakam 14 yıldır düzenlenen Phaselis Festivali'nin en yüksek katılımı oldu. Konserde grup 2 saat sahnede kalırken ayakta alkışlandı.

Konsere Kaymakam Ahmet Solmaz, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Gamze Almalı, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Haydar Göktaş, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Soner Tuna, AK Parti İlçe Başkanı Uğur Gazioğlu, STK temsilcileri, yerli ve yabancı turistler ve vatandaşlar katıldı.KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz'ı sahneye davet eden sanatçı Teyfik Rodos, onun da konserde şarkı söylemesini istedi ve Yorulmaz sahnede Frank Sinatra'nın 'My Way' isimli şarkısını seslendirdi. KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz performansının ardından uzun süre alkışlanırken, bu yıl 14'üncüsü yapılan Phaselis Festivali'nin bölge için önemine değindi. Yorulmaz ayrıca konsere katılan tüm sanatseverlere geldikleri için ve 45'lik grubuna sahne performanslarından ötürü teşekkür etti. Konser sonunda sanatçılara çiçek veren Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, düzenlenen organizasyonun ilçe için önemine değinirken, sanatın ve tarihin bir araya geldiği festivalin bölge tanıtımı için değerli olduğunu belirtti. Kaymakam Solmaz, KETAV tarafından organize edilen festivalin her yıl üzerine koyarak büyüdüğünü Kaymakamlık olarak da gereken tüm desteği verdiklerini söyledi. Kaymakam Solmaz konsere gelen tüm sanatseverlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/ KEMER,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Phaselis Festivali Rekor Katılımla Sona Erdi - Son Dakika

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