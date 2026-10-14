Pınar kardeşler, 30 ülkenin katıldığı Şanlıurfa'daki UNESCO toplantısında sahne aldı - Son Dakika
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Pınar kardeşler, 30 ülkenin katıldığı Şanlıurfa'daki UNESCO toplantısında sahne aldı

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Pınar kardeşler, 30 ülkenin katıldığı Şanlıurfa\'daki UNESCO toplantısında sahne aldı
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Küçük yaşlardan bu yana müzik yapan Nurnilay ve Nurniran Pınar kardeşler, Şanlıurfa'da 30 ülkeden temsilcinin katıldığı UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı'nda sahne aldı. Yaklaşık 7 yıldır birlikte konser veren kardeşler, performanslarıyla beğeni topladı.

Çocukluk yıllarında başlayan müzik yolculuklarını profesyonel kariyere dönüştüren Nurnilay ve Nurniran Pınar kardeşler, yurt içi ve yurt dışında aynı sahneyi paylaşarak sanat hayatını sürdürüyor.

Küçük yaşlarda müziğe ilgi duyan 28 yaşındaki Nurnilay Pınar, kendisinden 5 yaş küçük kardeşi Nurniran'ın da müziğe yönelmesine öncülük etti. Zamanla ortak bir müzikal dil geliştiren kardeşler, yaklaşık 7 yıldır birlikte konserler veriyor.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda "Müzik Şehri" ünvanıyla yer alan Şanlıurfa'da, 30 ülkeden temsilci ve sanatçının katılımıyla düzenlenen UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı'nda sahne alan kardeşler, dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Davetlilerin alkışlarını alan kız kardeşler, sergiledikleri performansla beğeni topladı.

"Kardeşimle müzik yapmak çok kıymetli"

Antalya'da yaşayan vokal ve piyano eğitmeni Nurnilay Pınar, AA muhabirine, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Bölümünü birincilik ve yüksek onur derecesiyle tamamladıktan sonra profesyonel müzik kariyerine devam ettiğini söyledi.

Kardeşiyle Türkiye'deki çeşitli üniversiteler ve özellikle Akdeniz Bölgesi'ndeki belediyelerle ortak çalışmalar yaptıklarını belirten Nurnilay, yurt dışında da konserler verdiklerini ifade etti.

Son olarak Viyana'daki konser serilerinde kardeşiyle sahne aldıklarını dile getiren Nurnilay, birlikte müzik yapmanın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Nurnilay Pınar, şunları kaydetti:

"Çok küçük yaşlardan itibaren ortak bir müzik paydasında buluşabildik. 7 senedir aktif olarak beraber konserler yapıyoruz. Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde, özellikle Akdeniz Bölgesi'ndeki belediyelerle ortak çalışmalarımız oluyor. Bunun dışında yurt dışı konserlerimiz de oldu. En son Viyana'da birçok konser serisinde beraber yer aldık. İnsanın kardeşiyle hem Doğu hem Batı senteziyle müzik oluşturması çok kıymetli. Hem iki müzisyen olarak birbirimize büyük bir saygı ve sevgimiz var hem de iki kardeş olarak böyle bir anı paylaşmak bizim için oldukça değerli."

"Ablamla sahnede olmak en özel an"

Piyanist Nurniran Pınar da müziğe çocukluk yıllarında ablasının teşvikiyle başladığını belirtti.

Üniversite eğitimi için 5 yıl önce Viyana'ya gittiğini anlatan Nurniran, Rusya, Azerbaycan, Avusturya, Litvanya ve Türkiye'de konserler verdiğini, ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller kazandığını kaydetti.

Ablasıyla aynı sahneyi paylaşmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurgulayan Nurniran, şöyle konuştu:

"Ablamla sahnede olmak tabii ki benim için en özel an. Diğer arkadaşlarımla veya farklı sanatçılarla aldığım sahnelerden bizim için farklı bir önemi var. Kardeşlik duygusu hem sanatımızla birleşiyor hem de yaptığımız müziğe çok güzel bir zenginlik katıyor."

Kaynak: AA
Kültür SanatŞanlıurfaUnescoSanatMüzikSon Dakika

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