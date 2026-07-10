Pınarbaşı Yüzme Havuzunda Yüzme Kursları - Son Dakika
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Pınarbaşı Yüzme Havuzunda Yüzme Kursları

Pınarbaşı Yüzme Havuzunda Yüzme Kursları
10.07.2026 08:13
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Aydın'da Pınarbaşı Yüzme Havuzu'nda çocuklar uzman antrenörlerle yüzme öğreniyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan ve uzun süre atıl durumda kaldıktan sonra bir yıl önce hizmete açılan Pınarbaşı Yüzme Havuzları'nda çocuklar yüzme öğreniyor.

Efeler'in Zafer Mahallesi sınırları içinde bulunan Pınarbaşı mevkiinde 1950'li yıllarda yapılan ve uzun süre kullanıldıktan sonra yaklaşık 15 yıl atıl vaziyette olan yüzme havuzu 2025 Temmuz ayında yeniden hizmete kazandırıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Pınarbaşı Açık ve Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu projesi kapsamında başlatılan çalışmaların tamamlanmasının ardından hizmete açılan tesiste yıllar sonra kulaçlar atılmaya devam ederken, GSB Yaz Spor Okulları kapsamında da yüzme kursları sürüyor. Yaz tatilini yüzme öğrenmek için değerlendiren minikler, Pınarbaşı Yüzme Havuzu'nda sporla buluşuyor. Uzman antrenörler eşliğinde eğitimlerini alan çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor. Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda "Yüzleri her zaman gülen değerli antrenörlerimiz eşliğinde verilen yüzme kurslarımızla çocuklarımız hem eğleniyor hem öğreniyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Pınarbaşı Yüzme Havuzunda Yüzme Kursları - Son Dakika

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