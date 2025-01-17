Pompei'de Dev Termal Banyo Keşfi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Pompei'de Dev Termal Banyo Keşfi

Pompei'deki kazılarda tarihi bir evde büyük bir termal banyo kompleksi bulundu.

17.01.2025 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'daki antik kent Pompei'de yapılan kazılarda, şehrin elit isimlerinden birine ait olduğu belirtilen evde, termal banyo alanı bulundu.

Pompei Arkeolojik Kenti'nden yapılan açıklamaya göre, milattan sonra (MS) 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlamasının ardından toprak altında kalan tarihi Roma şehrinde büyük bir termal banyo kompleksi ortaya çıkarıldı.

Uzmanlar, söz konusu keşfin, Pompei'nin "Regio IX" bölgesinin 10. bloğunda özel bir mülkteki kazılarda yapıldığını ve bunun, Pompei'de bugüne kadar bulunan en büyük, en gelişmiş termal banyo olduğunu belirtti.

Termal banyonun ziyafetlerin verildiği bir yemek salonuna bağlandığı ifade edildi.

MS 79 yılında Vezüv Yanardağı'ndaki büyük patlamada lav ve küllerin altında kalan Pompei Antik Kenti'nde arkeologların kazı çalışmaları devam ediyor. Arkeologlar, dönem dönem önemli keşifler yaparken, büyük patlamada ölenlerin kalıntılarını da çıkarıyor. Napoli yakınlarındaki Pompei, her yıl binlerce turistin İtalya'da en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, İtalya, Termal, Pompei, Dünya, roma, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Pompei'de Dev Termal Banyo Keşfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 02:30:15. #1.12#
SON DAKİKA: Pompei'de Dev Termal Banyo Keşfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.