Pompeiopolis'te Roma Villası Mozaikleri Yerine Kondu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Pompeiopolis'te Roma Villası Mozaikleri Yerine Kondu

Pompeiopolis\'te Roma Villası Mozaikleri Yerine Kondu

Kastamonu'daki Pompeiopolis Antik Kenti'nde Roma villasına ait mozaikler yeniden yerleştirildi.

31.12.2024 12:48
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki kazılarda Roma villasından çıkarılan mozaikler yerine yerleştirildi.

Roma döneminde yayıldığı alan bakımından Paflagonya bölgesinin en büyük kentlerinden biri olan Pompeiopolis'te gerçekleştirilen kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük başkanlığında yürütülüyor.

İlçenin Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan tarihi Paflagonya bölgesinin başkenti Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında villa bölümünden çıkarılan mozaikler, temizlenerek tekrar yerlerine yerleştirildi.

Doç. Dr. Eliüşük, gazetecilere, bu yıl hem villa hem de tiyatroda eş zamanlı kazı ve restorasyon çalışması yürüttüklerini belirtti.

"Bu haliyle Anadolu'daki en büyük 3 ya da 4 villadan biri"

Roma villasının 1800 metrekarelik bir alanı kapladığını anlatan Eliüşük, şunları söyledi:

"Bu haliyle Anadolu'daki en büyük 3 ya da 4 villadan biri. Son zamanlardaki kazılar ve restorasyon çalışmalarıyla birlikte yapı daha görünür ve yapım evreleri izlenebilir hale geldi. Mayıs ayının 15'inde Roma villasının 4. yüzyılda eklendiğini düşündüğümüz odalarının birinde bulunan zemin mozaiğini onardık. Mozaikteki restorasyon çalışmamız bitti. Mozaikte aşırı deformasyon ve bulunduğu harçtan ayrılma vardı. Biz bu mozaikleri tamamıyla yerinden kaldırdık. Laboratuvarımızda 3 aylık süreçte bunlar tek tek temizlendi, ayrıştırıldı, düzenlendi. Tekrar yerine yerleştirildi. Uzun soluklu bir çalışma. Neredeyse hiç kayıp vermeden bozulma ya da deformasyona sebep olmadan bu işlemi tamamladık. Hem ekibime hem bize destek olan çalışmamızı yönlendiren Kültür Bakanlığına, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, İl Kültür Müdürlüğümüze, Taşköprü Belediyesine, Kastamonu Valiliğine bize yardımlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz."

Eliüşük, villada kazı çalışmalarının uzun süredir devam ettiğini bildirerek, son 3 yıldır kazının ivme kazandığını aktardı.

Bu ivmedeki asıl etkinin Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" olduğunu vurgulayan Eliüşük, "Bizim buradaki çalışmalarımız daha da hızlanacak. Taşköprü'yü, Kastamonu'yu, Pompeiopolis'i ülkemizin kültür mirasına dahil edip hem buraya gelen ziyaretçileri ağırlamada hem de bilimsel anlamda çok fazla bilinmeyen Paflagonya bölgesinin önemli yapısını ortaya çıkarmış ve sergilemiş hale geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise Pompeiopolis Antik Kenti'nin ziyaretçiler için uygun mekan haline geleceğini dile getirerek, "Bu çapta, bu büyüklükte bir villanın çok önemli yapıtı mozaikleri. Ekonomik düzeyi üst düzeyde olan insanların yaşadığını ifade eden bir villa tabanı şu anda mevcutta. Zemindeki mozaikler görülmeye değer. İnşallah bölge açısından da kıymetli destinasyon olacak." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Pompeiopolis'te Roma Villası Mozaikleri Yerine Kondu - Son Dakika

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