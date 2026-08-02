Posof'ta 2. Kültür ve Sanat Festivali - Son Dakika
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Posof'ta 2. Kültür ve Sanat Festivali

Posof\'ta 2. Kültür ve Sanat Festivali
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Posof ilçesinde kültürel değerlerin tanıtımı için düzenlenen festival, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

??????? Ardahan'ın Gürcistan sınırındaki Posof ilçesinin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla "2. Kültür ve Sanat Festivali" düzenlendi.

Mesire alanında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, Posof'un 3 bin yıldır Türk yurdu olarak varlığını sürdürdüğünü söyledi.

İlçenin vatan sevgisini, milli şuuru ve köklü değerlerini nesilden nesile aktaran müstesna bir diyar olduğunu bildiren Demirci, şunları kaydetti:

"Bu topraklar Türk milletinin Kafkaslara açılan kapısı olmuş ve tarihi boyunca devletine, bayrağına ve milletine bağlı insanların yurdu olarak ayakta durmuştur. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz festival de bu köklü anlayışın, birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergelerinden birisidir. Posof, tabiat güzelliklerinin yanı sıra yetiştirdiği gönül insanlarıyla da kültür dünyasında seçkin bir yere sahip. İnanıyorum ki bu festival birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecek, ilçemizin doğal güzelliklerini daha geniş kitlelere ulaştıracak ve Posof'un adını duyuracaktır."

Festival kapsamında düzenlenen buzağı gösterisi ziyaretçilerden ilgi gördü.

Programda sahne alan aşıklar seslendirdikleri türkülerle festivale renk katarken, halk oyunları ekipleri yöresel müzikler eşliğinde sergiledikleri gösterilerle izleyicilerden alkış aldı.

Festivale, Posof Kaymakamı İsa Bertan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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