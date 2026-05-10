Priene Antik Kenti\'nde ünlü sanatçıdan konser

10.05.2026 10:12  Güncelleme: 10:13
Söke'deki Priene Antik Kenti, 2. Priene Kültür Festivali kapsamında Yunan sanatçı Alexandra Gravas'ın performansına ev sahipliği yaptı. Sanatçının güçlü yorumları ve etkileyici sahne gösterisi izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan tarihi miras Priene Antik Kenti, unutulmaz bir geceye ev sahipliği yaptı. 2. Priene Kültür Festivali kapsamında antik tiyatroda sahne alan dünyaca ünlü Yunan sanatçı Alexandra Gravas, performansıyla izleyicileri adeta büyüledi.

Sökeliler adına sanatçıya teşekkür eden Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Alexandra Gravas gibi uluslararası bir sanatçıyı ağırlamaktan dolayı onur duyduklarını ifade etti. Başkan Arıkan sanatçının Söke ile ailevi bağlantısından da bahsederken, Atalarının yaşadığı Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evin restore çalışmalarının sona yaklaştığını ve Eylül ayında açmayı planladıklarını söyledi.

Tarihin ve sanatın aynı sahnede buluştuğu gecede, antik taşların arasında yükselen ezgiler dinleyicilere eşsiz bir atmosfer yaşattı. Geniş ve uluslararası repertuarıyla dikkat çeken Alexandra Gravas, farklı kültürlerden eserleri güçlü yorumu ve etkileyici sahne performansıyla seslendirdi.

Türkçe eserlerle izleyicilere hoş sürprizler yapan Gravas, dinleyicilerden büyük alkış aldı. Antik tiyatroyu dolduran sanatseverler zaman zaman şarkılara eşlik ederken, Priene'nin binlerce yıllık tarihi atmosferinde gerçekleşen konser, festivalin en özel etkinliklerinden biri olarak hafızalara kazındı. Katılımcılar, yıldızların altında müzikle buluşmanın keyfini yaşarken, gece sonunda sanatçıyı uzun süre ayakta alkışladı.

Priene Kültür Festivali, kültür, sanat ve tarihin iç içe geçtiği etkinlikleriyle bölgeye renk katmaya devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

