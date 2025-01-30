Prizren'de Kültürel Miras Söyleşisi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Prizren'de Kültürel Miras Söyleşisi

Prizren\'de Kültürel Miras Söyleşisi

Kosova'nın Prizren şehrinde UNESCO ve kültürel miras üzerine önemli bir söyleşi düzenlendi.

30.01.2025 00:17
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Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde "UNESCO Kültür Çalışmaları ve Balkanlar'da Somut Olmayan Kültürel Miras" konulu söyleşi düzenlendi.

Hasan Priştina Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünce, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde düzenlenen söyleşi, Prizren YEE'nin konferans salonunda gerçekleştirildi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ve Prof. Dr. Metin Ekici'nin konuşmacı olarak yer aldığı söyleşiye, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Oğuz, burada yaptığı konuşmada, Kosova'nın UNESCO'ya üye olabilmesi konusunda destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Kosova'nın UNESCO'ya üye olmasının, ülkeye birçok alanda getirilerinin olacağına işaret eden Oğuz, Prizren'in sahip olduğu kültürel mirası ile Türk edebiyatı ve şiiriyle, Balkanlar'daki görkemli şehirlerden biri olduğunu dile getirdi.

Söyleşide, Balkanlar'ın Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerindeki eserleri ele alınırken, bölgenin kültürel miras zenginliğine dikkat çekildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Prizren'de Kültürel Miras Söyleşisi - Son Dakika

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