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Prof. Dr. Haluk Dursun'u anlatan belgeselin ilk gösterimi yapıldı - Son Dakika

Prof. Dr. Haluk Dursun'u anlatan belgeselin ilk gösterimi yapıldı

25.11.2021 11:19

Prof. Dr. Haluk Dursun'u anlatan belgeselin ilk gösterimi yapıldıKOCAELİ (İHA)Trafik kazasında yaşamını yitiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un hayatını anlatan belgeselin, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ilk gösterimi yapıldı.

Prof. Dr. Haluk Dursun'u anlatan belgeselin ilk gösterimi yapıldı

KOCAELİ (İHA)Trafik kazasında yaşamını yitiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un hayatını anlatan belgeselin, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ilk gösterimi yapıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde 19 Ağustos 2019'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un hayatını anlatan "Kültürü Savunan Adam, Haluk Dursun" isimli belgesel filminin gösterimi, doğduğu yer olan Körfez ilçesine bağlı Hereke'de gerçekleştirildi. Hereke Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gösterime Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve başkan yardımcıları, Prof. Dr. Haluk Dursun'un eşi Gülşen Dursun, kızı Nilay Dursun ve yakın arkadaşları katıldı.

"Babamın belgesele yetecek birden fazla yönü var"

Belgeselin ortaya çıkma sürecini anlatan Nilay Dursun, "Belgeselin yönetmeni Nihal Ağırbaş ve metin yazarı Ömer Erbil bana bu belgesel konusunu iletti. Aramızda konuşurken, 'Acaba hani yönünü vurgulayalım?', 'Nasıl bir belgesel yapalım?' diye çok düşündük. Sonra babamın belgesele yetecek kadar birden fazla yönü olduğunun farkına vardık. Dolayısıyla sadece bir tanesine karar verdik. Aile bireylerim ve yakın dostlarım hep birlikte babamın özellerini tartıştık, okumalar ve araştırmalar yaptık. Tüm bunların ardından belgeselimizi çekmiş oldum. Elimizdeki kayıtlar ve bütün hikayeler gerçekten çok anlamlı. İnşallah ileride daha farklı şekillerde de kullanabiliriz diye düşünüyorum" dedi.

"Projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz"

Haluk Dursun üzerine yapılması planlanan başka projelere hazırlanıldığını söyleyen Nilay Dursun, "Bu belgesel haricinde devam eden projelerimiz var. Babamın vefatının ardından 'Gençlerle Hayat Bilgisi' adlı kitabı çıkardık. Bu proje zaten babamın hayattayken planladığı kitaplardan birisiydi. Yakın zamanda bu kitabın ikinci cildini çıkarmak üzere hazırlanıyoruz. Daha sonra ise 'Hereke'den Çıktım Yola İncir Çekirdeği' adlı kitabın ikinci cildini çıkarmak gibi bir projemiz de var. Bu babamın farklı konularda kısa kısa hikayeler anlattığı bir kitaptı. Şu anda yani bizi bekleyen iki tane projemiz var. Onun dışında farklı farklı dergiler veya kurumlar tarafından yürütülen projeler var. Tabii ki biyografi kitabı hayalimiz var. Kimin yazacağıyla ilgili iletişime geçtik. Ayrıca dergilerde onun adına anma sayıları çıkarılacak" diye konuştu.

"Doğduğu sokakta da hocamızın adını yaşatacağız"

Prof. Dr. Haluk Dursun'un Türkiye'ye çok önemli katkılar sunduğunu söyleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise "Kendisinin doğmuş olduğu Hereke'de onu anmak ve tanıtmak istedik. Onun bölgeyle alakalı da çok güzel düşünceleri vardı. Hayat dolu bir insandı. Tarihi ve kültürü seven, özellikle coğrafyamızı karış karış dolaşan ve o güzellikleri eserlerine yansıtan çok değerli bir hocamızdı. Hereke bölgemizde hocamızın ismini yaşatmak önemli ve anlamlıydı. Şu an içinde bulunduğumuz kültür merkezine hocamızın ismini verdik. Doğduğu evin sokağının ismini değiştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki ay mecliste bu kabul edilecek ve sokağın ismi hocamızın ismiyle anılacak" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Haluk Dursun'u anlatan belgeselin ilk gösterimi yapıldı
Prof. Dr. Haluk Dursun'u anlatan belgeselin ilk gösterimi yapıldı
Prof. Dr. Haluk Dursun'u anlatan belgeselin ilk gösterimi yapıldı
Prof. Dr. Haluk Dursun'u anlatan belgeselin ilk gösterimi yapıldı

Haluk Dursun, Kocaeli, Turizm, Körfez, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Prof. Dr. Haluk Dursun'u anlatan belgeselin ilk gösterimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Prof. Dr. Haluk Dursun'u anlatan belgeselin ilk gösterimi yapıldı - Son Dakika
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