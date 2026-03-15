Program yapımcısı, yorumcu Bekir Köse, Edirnelilerle Ramazan Sokağı\'nda buluştu

Edirne Valiliğince Selimiye Camisi gölgesinde kurulan Ramazan Sokağı'nda, tasavvuf müziği yorumcusu, sunucu ve hafız kimliğiyle tanınan Bekir Köse, Edirnelilerle bir araya geldi.

Köse, etkinlik çadırında gerçekleştirdiği müzik dinletisine, Edirne Valisi Yunus Sezer'e teşekkür ederek başladı.

Edirne'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Köse, ramazan atmosferinin kentte en güzel şekilde yaşatıldığını söyledi.

Edirne'nin tarih boyunca padişahları ve sultanları ağırlayan önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Köse, şunları kaydetti:

"Padişahları, sultanları ağırlayan şehir Edirne bize de kucak açtı. Mübalağa etmiş olmam, Türkiye'de ramazan atmosferinin en iyi yaşatıldığı şehirlerden birine şahitlik etmekten mutluluk duydum. Programıma konuk olan ve burada etkinlik düzenlemiş isimler de Edirne'yi öve öve bitiremiyordu. Ben de bugün haksız olmadıklarını gördüm. Devletimizden, devlet görevlilerimizden Allah razı olsun. İliklerimize kadar ramazanı hissettiren herkese sonsuz teşekkürler."

Programda "Ey Sevgili", "Affeyle Yarab Kulunu", "Ağlaya Ağlaya Bu Deli Gönlüm", "Hak Bir Gönül Verdi Bana", "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Ötme Garip Bülbül", "Türkiyem", "Şehitler Ölmez", "Büşra Lena", "Yemen İllerinde Veysel Karani", "Allah Hu Allah", "Çanakkale" ve "Kahrında Hoş, Lütfunda Hoş" gibi ilahi ve türküleri seslendiren Köse, dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Programın sonunda Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci tarafından Bekir Köse'ye Edirnekari işlemeli Selimiye tablosu hediye edildi.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Gümrük İşletmeleri Müdürü Ertuğrul Irkaçatal ve çok sayıda vatandaşın izlediği program yoğun ilgi gördü.