7 bin yıl öncesine ulaşılan Pulur Höyük'teki kazılarda pişmiş topraktan kadın figürü açığa çıkarıldı

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7 bin yıl öncesine ulaşılan Pulur Höyük'teki kazılarda pişmiş topraktan kadın figürini açığa çıkarıldı

ERZURUM - Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Pulur Höyük'teki kazılarda, 7 bin yıl öncesinde ulaşılan tabakada yapılan çalışmalarda kadın figürini açığa çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Erzurum'un Aziziye ilçesinin kırsal Ömertepe Mahallesi'ndeki Pulur Höyük'te yapılan kazı çalışmaları 2024 yılı kazı sezonu Orta Kalkolitik Çağa (Bakır Çağı) ait tabakadaki çalışmalarla sürüyor. İHA Muhabirinin edindiği bilgiye göre, günümüzden 7 bin yıl öncesine tarihlenen tabakada yapılan çalışmalar çerçevesinde bölgede nadir olarak bulunan pişmiş topraktan kadın figürini açığa çıkarıldı. Yaklaşık 2 metre boyutundaki kare planlı bir fırınının yanında ve yanma izleriyle ele geçirilen figürinin, ocakla bağlantısı olabileceğinin düşünüldüğü öğrenildi.