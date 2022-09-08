Ramallah'ta Osmanlıca belge okumayı öğrenen Filistinliler sertifika aldı - Son Dakika
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Ramallah'ta Osmanlıca belge okumayı öğrenen Filistinliler sertifika aldı

08.09.2022 17:31
Ramallah'ta Osmanlıca belge okumayı öğrenen Filistinliler sertifika aldı

Ramallah'ta Yunus Emre Türk Kültür Merkezi tarafından açılan Osmanlıca belge okuma atölyesini tamamlayan Filistinliler, sertifikalarını aldı.

Ramallah'ta Yunus Emre Türk Kültür Merkezi tarafından açılan Osmanlıca belge okuma atölyesini tamamlayan Filistinliler, sertifikalarını aldı.

Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı ile iş birliğinde düzenlediği atölye kapsamında, Bakanlık görevlileri, 15 saatlik Osmanlıca belge okuma eğitimi aldı.

Eğitimi başarıyla tamamlayanlar için Ramallah Kudüs Yunus Emre Kültür Merkezi'nde sertifika töreni düzenlendi.

Törene, Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakan Yardımcısı Salih Tavafişe, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu, atölyede eğitim veren Filistinli Osmanlıca öğretmeni Dr. Abdulkadir Satih ve kursiyerler katıldı.

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Ermumcu, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Filistin ortak tarihi paylaşan iki devlettir. İki halkın kültürel olarak da paylaştıkları sayısız ortak nokta bulunuyor. Yunus Emre Türk Kültür Merkezi olarak Filistin tarihinde gölgede kalmış bazı bilgi ve detayların resmi kurumlarla paylaşılması bu nedenle son derece önemli." dedi.

"Amaç, Osmanlı arşivlerinde çalışmalar yürütebilecek uzmanlar yetiştirmek"

Filistin'de Osmanlı döneminden kalma çok sayıda tarihi eser bulunduğuna dikkati çeken Ermumcu, şöyle devam etti:

"Bu eserlerin birçoğunda kitabeler, hangi tarihte kim tarafından yapıldığıyla ilgili bilgiler var. Bunun yanı sıra Osmanlı döneminden kalma birçok belge ve vesika bugün önemini korumaktadır.

Biz Osmanlı'dan kalan diğer eserlerle birlikte bu tarihi bilgileri yorumlayabilecek ve Osmanlı arşivlerinde çalışmalar yürütebilecek uzmanlar yetiştirmek gayretindeyiz. Yunus Emre Enstitüsü olarak Filistin'deki resmi kurum ve kuruluşlarla yaptığımız iş birliğinin meyvelerini yakın gelecekte daha somut olarak alacağız."

Ramallah Yunus Emre Türk Kültür Merkezi personeli ve Osmanlıca öğretmeni Dr. Abdulkadir Satih de Osmanlı arşivlerinin, Filistinli veya genel olarak Arap araştırmacılar nezdinde yeterince bilinmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu atölye ile katılımcıların, Osmanlı arşivlerinin ve bu arşiv belgelerindeki bilgilerin değerini keşfetmelerini istiyoruz. Filistinliler 400 yıl Osmanlı idaresi altında yaşadı. Dolayısıyla bu 400 yıllık döneme ait büyük bir bilgi birikimi var. Bu atölye ile katılımcılara, Filistin'deki Osmanlı belgeleri ve eserlerinin genel çerçevesini aktarmaya çalışıyoruz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ramallah'ta Osmanlıca belge okumayı öğrenen Filistinliler sertifika aldı - Son Dakika

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