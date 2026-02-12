Ramazan'da Ücretsiz İftar Sofraları - Son Dakika
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Ramazan'da Ücretsiz İftar Sofraları

12.02.2026 16:32
Bursa ve çevresinde ücretsiz iftar sofraları kurulacak, binlerce vatandaş buluşacak.

Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü, ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar sofraları kuracak.

Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya'da köklü vakıf medeniyetinin mirasını yaşatmak için gerçekleştirilecek organizasyonlarla, binlerce vatandaş aynı sofrada buluşacak.

"Asırları Aşan Hayır Bu Sofrada" temasıyla, ramazan ayı boyunca vatandaşlara ücretsiz iftar yemeği sunulacak mekanlar belirlendi."

Bu kapsamda, ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla, Bursa Şehir Hastanesi Acil Polikliniği Yanı İftar Çadırı, Bursa Emir Sultan Hamamı, Bursa Yıldırım Belediyesi Çınarönü Kapalı Spor Salonu, Yalova Abdülhamid Han Camii Toplantı Salonu, Sakarya Serdivan Belediyesi Düğün Salonu, Sakarya Büyükşehir Öğretmenevi Düğün Salonu, Bilecik Kayıboyu Camii Toplantı Salonu'nda, iftar verilecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, İftar, Bursa, Son Dakika

17:20

