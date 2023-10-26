 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Rams Türkiye'den Cumhuriyetimizin 100. yılına özel klip! ''Magusa Limanı'' Atamızın sesiyle hayat buldu - Son Dakika

Rams Türkiye'den Cumhuriyetimizin 100. yılına özel klip! ''Magusa Limanı'' Atamızın sesiyle hayat buldu

Son Güncelleme: 26.10.2023 11:59

Rams Türkiye'nin Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlattığı 29 Ekim reklam filmi yayınlandı. Klipte sözü ve müziği anonim olan, aranjesi Mustafa Ceceli tarafından yapılan ''Magusa Limanı'' adlı eserimiz, yapay zeka ile Atamızın sesine uyarlanması ve koro eşliğinde yorumlanması ile hayat buldu.

Rams Türkiye, Cumhuriyetimizin 100.yılına özel tüyleri diken dikene decek bir projeye imza attı. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlanan 29 Ekim reklam filminde, sözü ve müziği anonim olan, aranjesi Mustafa Ceceli tarafından yapılan "Magusa Limanı" adlı eserimiz, yapay zeka ile Atamızın sesine uyarlanması ve koro eşliğinde yorumlanması ile hayat buldu.

ÇEKİMLER 20 SAAT SÜRDÜ

Orta Oyuncular sahnesinde yapılan klibin çekimleri 20 saatten fazla sürdü. Yönetmen koltuğunda Senem Akirman Tüfek ve Halit Tüfek yer aldı. Klibin görüntü yönetmenliğini Doğukan İnce, prodüktörlüğünü ise Tolga Aykut üstlendi.

Rams Türkiye'den Cumhuriyetimizin 100. yılına özel klip! 'Magusa Limanı' Atamızın sesiyle hayat buldu

Cumhuriyet, 29 Ekim, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Rams Türkiye'den Cumhuriyetimizin 100. yılına özel klip! ''Magusa Limanı'' Atamızın sesiyle hayat buldu - Son Dakika


Son Dakika
22:42 İletişimin tamamen kesildiği Gazze için Elon Musk'a çağrı: Starlink uydularını Gazzeye gönder
22:40 İsrail'in ağır bombardımanı altındaki Gazze'den gelen görüntüler korkunç
22:26 Son 5 maç 4 galibiyet! Kasımpaşa, İstanbulspor'u da sahadan sildi
22:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingine davet ediyorum
22:07 İç saha serisi sona erdi! Volkan Demirel'in öğrencileri son 2 maçta resmen kabusu yaşadı
21:12 İsrail ordusu, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ilk kez bu kadar şiddetli saldırıyor! 2 milyon kişiden haber alınamıyor
21:00 1 maç kazanınca moda giren Erik ten Hag: İyi bir yolda ilerliyoruz
20:46 Erdoğan'dan tüm vatandaşlara 100. yıl çağrısı: Yer gök bayrak olsun
20:21 İsrail Ordu Sözcüsü: Bu akşam operasyonları genişletiyoruz, Gazze sakinlerine güneye gitme çağrısı yapıyoruz
19:05 Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait 22 milyon 372 bin liraya el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2023 23:31:57. #1.12#
SON DAKİKA: Rams Türkiye'den Cumhuriyetimizin 100. yılına özel klip! ''Magusa Limanı'' Atamızın sesiyle hayat buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement