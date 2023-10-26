Rams Türkiye'den Cumhuriyetimizin 100. yılına özel klip! ''Magusa Limanı'' Atamızın sesiyle hayat buldu

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2 milyon kişiden haber alınamayan Gazze için herkes Elon Musk\'a aynı çağrıyı yaptı

İsrail bu gece Gazze\'de katliam yapıyor! 2 milyon kişiden haber yok

Rams Türkiye, Cumhuriyetimizin 100.yılına özel tüyleri diken dikene decek bir projeye imza attı. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlanan 29 Ekim reklam filminde, sözü ve müziği anonim olan, aranjesi Mustafa Ceceli tarafından yapılan "Magusa Limanı" adlı eserimiz, yapay zeka ile Atamızın sesine uyarlanması ve koro eşliğinde yorumlanması ile hayat buldu.

ÇEKİMLER 20 SAAT SÜRDÜ

Orta Oyuncular sahnesinde yapılan klibin çekimleri 20 saatten fazla sürdü. Yönetmen koltuğunda Senem Akirman Tüfek ve Halit Tüfek yer aldı. Klibin görüntü yönetmenliğini Doğukan İnce, prodüktörlüğünü ise Tolga Aykut üstlendi.