'Renklerin İzinde Nesilden Nesile' Sergisi ziyarete açıldı
İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi, üç neslin temsilcileri İlhami Atalay, Muhammed Bilgehan Atalay ve İlhami Tuğrahan Atalay'ı aynı sergide bir araya getirdi. Üç sanatçıya ait 74 eserin yanı sıra 9 dijital eserin yer aldığı 'Renklerin İzinde Nesilden Nesile' Sergisi, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve sanatseverlerin katılımıyla Şehir Sanat'ta ziyarete açıldı.
Kültür ve sanatın şehri Başakşehir'de muhteşem bir serginin kapıları açıldı. Şehrin yeni sanat merkezi Şehir Sanat'ta ziyarete açılan Renklerin İzinde Nesilden Nesile Sergisi'nde, 60 yıllık resim serüveni 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülü ile taçlandırılan ressam İlhami Atalay ile oğlu Muhammed Bilgehan Atalay ve torunu İlhami Tuğrahan Atalay'ın eserleri görücüye çıktı. Açılışa Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Atilla Arkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı'nın eşi Amine Ateş Kabaktepe ve çok sayıda sanatsever katıldı. Sergide, üç sanatçıya ait 74 eser ve 9 dijital video yer alıyor. Renklerin İzinde Nesilden Nesile Sergisi, 31 Mart tarihine kadar Başakşehir Şehir Sanat Galeri'de ziyaret edilebilecek.
"Yapay zeka tarafından işlenerek yeniden üretildiği videolar sergileniyor"
Serginin Atalay ailesinin sanatsal yolculuğunu yansıttığını ifade eden Başkan Kartoğlu, "Sanatın nesiller arası aktarımını, üç neslin sanatlarındaki evrimi ve birbirine geçen izlerini çok daha yakından görmemize imkan sağlayacak. Ayrıca sergimizde yer alan dijital eserler, daha doğru şekilde ifade etmek gerekirse videolara özellikle değinmek istiyorum. Her bir ekranımızda, sanatçılarımıza ait eserlerin yapay zeka tarafından işlenerek yeniden üretildiği videolar sergileniyor. Bu videolar, ressamların özgün tarzlarının yapay zeka tarafından nasıl yorumlandığı ve yeniden nasıl oluşturulduğunu göstermesi bakımından bizlere çarpıcı bir görsel deneyim sunacak." şeklinde konuştu.
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