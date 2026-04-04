Renkli Portakal Çiçeği Karnavalı Adana\'da Coşkuyla Kutlandı

Adana'da bu sene 14'üncüsü düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nın kortejine binlerce kişi katıldı, kortej renkli görüntülere sahne oldu.

14'üncü Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 1 Nisan'da başladı. 8 Nisan'a kadar sürecek karnavalın korteji Atatürk Parkı'nda başladı. Çok sayıda okul, dernek ve sivil toplum kuruluşunun yanı sıra çevre illerden ve yurtdışından da katılımın olduğu kortejde renkli görüntüler oluştu. Kortej gruplarının bazıları güzergahtan üstü açık otobüsler ve traktörlerle geçti, katılımcılar da bando takımları ve müzik topluluklarının şarkıları eşliğinde eğlendi. Korteje katılamayan bazı Adanalılar ise balkonlarına çıkıp alkışlayarak karnaval heyecanına ortak oldu. Vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülediği kortej, Ziyapaşa Bulvarı ve Atatürk Caddesi'nde devam ettikten sonra Uğur Mumcu Meydanı'nda son buldu.

Azime Taşkın isimli vatandaş, kortejin çok renkli geçtiğini, her sene karnavala katıldığını belirtti. Eskişehir'den gelen Nida Yılmaz ise karnavalı çok beğendiğini ve kortejin çok güzel olduğunu söyledi.

Öte yandan renkli kortej havadan da görüntülendi. - ADANA