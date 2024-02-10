Ressam İlhami Atalay'ın eserlerinden oluşan sergi Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde açıldı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Ressam İlhami Atalay'ın eserlerinden oluşan sergi, Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde açıldı. Atalay, eserlerinin sanatseverlerle buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız ise, "Hocamız bu toprakların yetiştirdiği en önemli ressamlardan biri" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Ressam İlhami Atalay'ın eserlerinden oluşan resim sergisi Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde açıldı. Saat 17.00'de gerçekleşen açılışa Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız ve Ressam İlhami Atalay'ın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı. Sergide Atalay'ın sanat öyküsünde önemli yeri olan Akıncılar, Zikir, Hiçlik, Anadolu Kadınları gibi farklı senelere ait, daha önce gün yüzüne çıkmamış çok sayıda tablo yer aldı. Açılışta konuşan Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, İlhami Atalay'ın bu toprakların yetiştirdiği en önemli ressamlardan biri olduğunu ifade etti. Ressam İlhami Atalay ise eserlerinin sanatseverlerle buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
"Hocamız bu toprakların yetiştirdiği en önemli ressamlardan biri"
Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, "Gerçekten hocamız bu toprakların yetiştirdiği en önemli ressamlardan bir tanesi. 70'li yıllardan beri bu eserleri üreten, toplumla buluşturan biri. Bu bir ilk değil, bundan önce de defalarca buluşturdu. Bu eserlerin en çok etkilendiğim noktası hoca ile ilgili, bu topraklara ait olması, bu toprakların bin yıllara dayanan birikimini yansıtıyor olması ve hocanın bunu bıkmadan evrensel bir düzeyde dile getiriyor olmasıdır. İçinde bulunduğumuz Dolmabahçe Sanat Galerisi 15 yıldır faaliyette. Zaman zaman böyle etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda burası Milli Sarayların Saray Koleksiyonları Müzesi. Bu müzemiz de çok önemli, bu müzemiz de 15 yaşını doldurdu ve Dolmabahçe Sarayı'nın 65 bin eserine ev sahipliği yapıyor" dedi.
"Söyleyeceklerimi tablolarım söylüyor"
Sergi ile ilgili duygularını aktaran Ressam İlhami Atalay ise, "Söyleyeceklerimi tablolarım söylüyor, benim artık söyleyecek bir şeyim yok. Tablolarımın sizinle konuşması lazım. Benim için şu anda sözün hiçbir değeri yok. Burada 43 eser var. Minyatürlerden etkilenerek oluşturduğum tarihi bir seri var. Alfabetik harflerden, Arapça harflerden oluşan bir seri var. Fadimeler serisi var. Hamsi gözlerinden ürettiğim geometrik seri var. Hiçlik serisinden örnek var" diye konuştu.
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