Restorasyonu tamamlanan 8 asırlık Gökmedrese ziyarete açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gökmedrese'nin açılışına video konferansla katıldı

TOKAT - Tokat'ta Anadolu Selçuklu döneminde inşa adilen Gökmedrese, 5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışa video konferansla katıldı.

Tokat'ta 2020 yılında restorasyonuna başlanan ve 5 yıl süren titiz çalışmanın ardından yenilenen Gökmedrese, düzenlenen törenle yeniden ziyarete açıldı. Anadolu Selçuklu döneminin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Gökmedrese'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'den video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

"Selçuklu döneminin kıymetli eserlerinden birisi"

Törende konuşan Tokat Valisi Abdullah Köklü, Gökmedrese'nin tarihi ve kültürel miras açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Selçuklu döneminin en kıymetli eserlerinden biri olan Gökmedrese'nin restorasyonunun tamamlanarak yeniden ziyarete açılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Tarihi ve kültürel mirasa her zaman büyük hassasiyetle yaklaşan, bu tür projelere öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.