Kültür Sanat

Restorasyonu tamamlanan tarihi konak Kent Müzesi oldu

Alaşehir Belediyesinin ilçedeki turizmi canlandırmak için çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

MANİSA - Restorasyonu tamamlanan Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Bakkal Şükrü Konağı, Alaşehir Belediyesi tarafından Kent Müzesi olarak yeniden hayata kazandırıldı.

Alaşehir Belediyesi tarihi Bakkal Şükrü (Şükrü Araç) Konağı'nı 'Kent Müzesi' olarak hizmete açtı. Soğuksu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Saint Jean Kilisesi ve tarihi Yıldırım Beyazıt Camii'ne komşu olan tarihi bina Alaşehir Belediyesi tarafından düzenlenerek, turizm danışma ve kültür konağı olarak hizmet verecek.

Kent Müzesi olan Bakkal Şükrü Konağı açılışına Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir İYİ Parti Belediye başkan adayı Ümit Akdağ, sivil toplum örgütleri, Bakkal Şükrü'nün torunları ve vatandaşlar katıldı. Açılışta Alaşehir'in tarihi arabaları, at arabaları ve faytonlar yerlerini aldı. Alaşehir Belediyesi ikram aracından ikramlar ve lokma dağıtımı yapılan açılışa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

İçerisinde Alaşehir'in tarihi bilgileri, panolar, telefon, gramofon, eski gazeteler, fotoğraflar, dirhemler, eski paralar, Bakkal Şükrü'ye ait fotoğrafların bulunduğu konak açılışında konak içerisini gezen Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, eski telefon rehberini incelerken, kendi babasının telefon numaralarını bularak, eskiden duyduğu bir karşı ödemeli telefon aramalarından bahsetti.

Bakkal Şükrü'nün torunu Makine Mühendisi Lütfü Araç ise, "Bu mekanı rehabilite edip, tekrar konak olarak kazandıran, Bakkal Şükrü ismini yaşatan, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na çok teşekkür ediyoruz, emeklerine ellerine sağlık." dedi.

Turizmle birlikte ilçe esnafı da kazanacak

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Turizmle ilgili bir yol haritası çizdik. Bu yolda hedefimiz Alaşehir'i dünyaya tanıtma, bacasız sanayiden Alaşehir'in de pay almasını sağlamak. Bu çalışmalarda her yaşa hitap etmeyi planlıyoruz. Etkinlik ve çalışmalara her yaş kendi grubu içerisinde katılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Okullardan çocuklar buraya gelecek, oyun atölyesinde özel etkinlikler yaptıracağız ve çocuklarımıza da eski kültürel değerlerimizi, tanıtmaya çalışacağız. Kurşunlu Hanı vakıflardan kiraladık, oranın içini de turistlerin gezebileceği, yerel ürünlerin satılacağı, hanımeli tezgahlarının bulunacağı, içinde yöresel ikramlarımızın bulunacağı kafeterya benzeri bir yer oluşturup burada esnaflarımız alışveriş yapabilecekler. Turistler Yıldırım Beyazıt camimizi, Kurşunlu Hanı, kütüphanemizi, Alaşehir Kongre binasına geçecekler, buradan da Toptepe'de yeni kazı alanı olarak çalışma yapılan antik tiyatromuzu ziyarete edecekler. Antik tiyatromuz tamamladığı zaman da, orada tiyatrolar, etkinlikler, müzikaller seyredebileceğimiz bir yer haline getireceğiz. İnşallah Alaşehir'e gelen turistler en az bir gün konaklayacaklar ve prestij yollarımıza gezerek, Alaşehir esnafından alışveriş yapacaklar. Alaşehir'in yöresel ürünlerini tadacaklar, alacaklar. Artık bundan sonra bugüne kadar olduğu gibi sadece uğrak noktası olarak değil en az bir gün konaklama olarak Alaşehir'de kalabilecekler. Bilgilendirme noktaları ile kare kodları okutularak, yanınızda tercüman olmadan Alaşehir'in turizm alanları gezilebilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı haritasına Alaşehir işlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı haritasına baktığımızda Alaşehir'i görebileceğiz. UNESCO'da Alaşehir'in tahinli pidesi ve kapaması tescillendi. İleride surlarla ilgili, Toptepe'de bulunan stadyumla ilgili çalışmalar yapılacak." dedi.

Yapılan açılışın ardından davetliler ve vatandaşlar konağı gezerek Alaşehir'in tarihi hakkında bilgi sahibi oldu. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve eşi Selen Öküzcüoğlu at arabası ve faytona binerek, ilçenin turizm sahasında kısa bir şehir turu attı.