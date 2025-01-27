Reyting Rekorları Kıran 'Uzak Şehir' Bu Akşam Yeniden İzleyiciyle Buluşuyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Reyting Rekorları Kıran 'Uzak Şehir' Bu Akşam Yeniden İzleyiciyle Buluşuyor

Reyting Rekorları Kıran \'Uzak Şehir\' Bu Akşam Yeniden İzleyiciyle Buluşuyor

KANAL D'nin başarılı dizisi 'Uzak Şehir', bu akşamki yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Cihan ve Alya arasındaki tatlı diyalog, ikili arasında bir yakınlaşma olup olmadığını merak ettiriyor.

27.01.2025 12:31  Güncelleme: 12:34
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KANAL D'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Uzak Şehir', bu akşam heyecan dolu yeni bölümüyle seyircilerle buluşacak. Paylaşılan tanıtımda Cihan ve Alya arasındaki tatlı diyalog, 'ikili arasında bir yakınlaşma mı başlıyor?' sorusunu akıllara getiriyor.

'AĞAM ÇOK ÖZÜR DİLERİM'

AyNa Yapım imzalı dizinin tanıtımında, Cihan, nöbete kalan Alya'yı merak edip hastaneye gidiyor. Cihan'ın "Bana neden haber vermiyorsun nöbete kalacağını?" sorusu üzerine, Alya'nın esprili bir şekilde "Ağam çok özür dilerim. Haber vermem gerekiyordu" diye cevap vermesi ortamı yumuşatırken ikilinin karşılıklı ruh halleri aralarındaki çekimin sinyallerini veriyor.

GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı 'Uzak Şehir'in Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

'Uzak Şehir' bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de!

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Reyting Rekorları Kıran 'Uzak Şehir' Bu Akşam Yeniden İzleyiciyle Buluşuyor - Son Dakika

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