Rize Belediyesi Sosyal Tesisleri yarın açılacak

Rize Belediyesi Alipaşa Sosyal Tesisleri Kadınlar Plajı'nın yarın hizmete açılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yarın açılacak tesisin, 1 Ekim'e kadar misafirlerini ağırlayacağı belirtilerek, "Kadınlara özel olarak oluşturulan plaj içerisinde çardaklar, restoran-kafe, giyinme kabinlerin, duş-tuvalet, çocuk oyun parkı da bulunuyor. Sabah 08.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında hizmet verecek plajda isteyenler şezlong veya çardak kiralamadan da plajdan ve denizden faydalanabilecek." ifadelerine yer verildi.

Deniz sezonunun kapanmasıyla birlikte kış aylarında plaj içerisindeki sosyal tesislerin hizmete devam edeceği de kaydedildi.