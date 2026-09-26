Rize Çayeli'de Bursa'dan gelen 65 eserlik çaydanlık sergisi açıldı - Son Dakika
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Rize Çayeli'de Bursa'dan gelen 65 eserlik çaydanlık sergisi açıldı

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Rize Çayeli\'de Bursa\'dan gelen 65 eserlik çaydanlık sergisi açıldı
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Rize Çayeli'deki Ahmet Mesut Yılmaz Sosyal Tesisleri'nde, Bursa Akeramos Sanat Merkezi'nin 10. kuruluş yılı kapsamında 65 sanatçıya ait 65 eserlik çaydanlık sergisi açıldı. Sergi, Aysun Çölbayır Diniz öncülüğünde hazırlanan eserlerle ilgi görürken bir hafta açık kalacak.

Rize'nin Çayeli ilçesinde hizmete giren Ahmet Mesut Yılmaz Sosyal Tesisleri, açılış etkinlikleri kapsamında Bursa'dan gelen ve 65 sanatçıya ait 65 eserin yer aldığı çaydanlık sergisine ev sahipliği yaptı.

Bursa'da faaliyet gösteren Akeramos Sanat Merkezi, 10. kuruluş yılı kapsamında uzun süredir üzerinde çalışılan özel bir projeyi çayın başkenti Rize'de vatandaşların beğenisine sundu.

Emekli öğretim görevlisi ve seramik sanatçısı Aysun Çölbayır Diniz, öncülüğünde hazırlanan sergide, çaydanlık formunun sınırlarını zorlayan heykelsi seramik eserler bir araya getirildi.

Serginin içeriği hakkında bilgi veren Aysun Çölbayır Diniz, projenin sadece atölye çalışmalarını değil, uluslararası boyutta tanınan seramik sanatçılarının eserlerini de kapsadığını belirterek "Bu proje yıllardır oluşturmaya çalıştığımız bir projeydi. Bursa'dan eserlerimizi getirdik. Bu sergide pek çok öğrencimizin çalışmasıyla birlikte, dünyaca ünlü bilinen seramik sanatçılarının çalışmaları da var. Bu aslında seramik sanatçılarının yaptığı bir çalışma türü; seramik çaydanlıklardan yapılmış heykeller olarak düşünebilirsiniz. Adı 'Çılgın Çaydanlıklar', 'Fantastik Çaydanlıklar' olarak değişebiliyor. Aslında çaydanlık formundan yola çıkarak insanları şaşırtan, biraz da gülümseten heykel formları diye algılamak lazım bunları. Bunların amaçları işlevsel olmaları değil kesinlikle. Bir espri, bir hayatımıza neşe katmaları. Bu sergide gerçekten buraya çok yakışırdı, çay eline çok yakışırdı. Biz dün geldik, sergimizi oluşturduk ve bugün açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.

Açılışın ardından sergiyi gezen ziyaretçiler ve sanatçılar hayranlıklarını gizleyemedi. Çayeli Halk Eğitimi Merkezi Usta Öğreticisi ve Çayeli Belediyesi Kültür Sokağı sanatçısı Bilgenur Güngör, serginin kendisi için büyük bir ilham kaynağı olduğunu dile getirerek "Muhteşem bir sergi, hepsi hayranlık uyandırıyor! İlk defa böyle bir konseptle karşılaştım ve çok etkilendim. Özellikle taka formundaki eser harikaydı. Birbirinden ayırt edemeyeceğim kadar güzel çalışmalar var; ben de bu figürlerden ilham alarak kendi dokumalarıma yansıtacağım." ifadelerini kullandı.

Rizelilerden sergiye esprili yaklaşım

Sergiyi gezen vatandaşlardan Osman Yetimoğlu ise özellikle yöresel ögeler barındıran eserlerin dikkatini çektiğini belirterek "Birbirinden güzel pek çok çeşit var, yapanların ellerine sağlık. Özellikle Gizem Demirci'nin eseri başta olmak üzere yöresel esintiler taşıyan heykeller çok başarılı olmuş. Tabii biz Rizeliler olarak çay neredeyse oradayız; böyle bir sanatsal buluşma bizi çok mutlu etti. Birer demlik çay içmek isterdik ama sanat eseri oldukları için sadece uzaktan hayranlıkla bakmakla yetiniyoruz" şeklinde konuştu.

Sergi 1 hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Rize Çayeli'de Bursa'dan gelen 65 eserlik çaydanlık sergisi açıldı - Son Dakika
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