Rize'de 80 yaşındaki Meliye nine hasta yatağında Mehmetçik'e çorap örüyor - Son Dakika

Rize'de yatağa bağımlı 80 yaşındaki Meliye Akömür, Mehmetçiklere ulaştırılmak üzere çorap örüyor.

Pazar ilçesi Derebaşı köyünde yaşayan KOAH hastası Meliye Akömür'e, terapi olması için ailesi tarafından iplik ve örme malzemesi alındı.

Meliye nine, Mehmetçiklere ulaştırılmak üzere 40 çift çorap ördü.

Evde kayınvalidesinin bakımını üstlenen Sevim Akömür, gazetecilere, "Kayınvalidem çok keyif alıyor. Terapi olarak başlayan çalışmada şimdi askerlerimize hediye etmek için çorap örüyor. Bunları askerlerimize teslim edeceğiz." dedi.

Meliye Akömür ise hasta yatağında boş durmak istemediğini anlatarak, "Askerlerimize Allah güç versin, biz de burada rahat yatalım. Biz onların sayesinde burada yaşıyoruz. Allah sağlık sıhhat versin. Allah kaza vermeden çocuklarına kavuştursun. Elimden geldiği kadar çorap örmeye çalıştım. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.