Rize'de Cumhuriyet Bayramı Kayıklarla Kutlandı

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Cumhuriyet için denizi kayıklarla doldurdular

Rize'de vatandaşlar kayıklarla denize açılarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

RİZE - Rize'de Işıklı köyü sakinleri, Cumhuriyet'in 101. yılını kayıklarla ve motorlarla denize açılarak kutladı.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Işıklı köyü sakinleri Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamak için Işıklı Limanı'nda bir araya geldi. Kayıklara ve balıkçı motorlarına binen vatandaşlar hazırladıkları pankartlar ve ellerindeki bayrakları sallayarak denizde mavi tur attı. Karadeniz'in mavisinin içerisinde rengarenk bir görüntü sergileyen katılımcılar ilk önce Işıkla Limanı'ndan ilçe limanına kadar gitti. Oradan geriye dönen kayıklar yeniden Işıklı Limanı'na yanaştı. Katılımcılar burada Cumhuriyet Bayramı'nı coşku ile kutladı.

Rize'de yaklaşık 15 gün boyunca aralıklarla yağan ve şehri etkisi altına alan sağanak yağmurun oluşturduğu heyelanlar nedeniyle bulanan denize dikkat çekmek isteyen Cevdet Nebioğlu, "Heyelandan dolayı denizimiz bulanıktı ama bu bize engel olamadı. Çünkü millet olarak biz Cumhuriyeti karanlıktan çıkaran atalarımızın izinde devam ettiriyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.