Rize'de Denizlerde Av Yasağı Törenle Sonlandırıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Rize'de Denizlerde Av Yasağı Törenle Sonlandırıldı

Rize\'de Denizlerde Av Yasağı Törenle Sonlandırıldı

Rize'de denizlerde av yasağının sona ermesi dolayısıyla Gündoğdu Mahallesi'ndeki Motorcu Balıkçı Barınağı'nda tören düzenlendi. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve diğer ilgililerin katıldığı törende, Rize Belediyesi Halk Oyunları ekibi folklor gösterisi sundu. Vali Baydaş, konuşmasında bereketli bir av sezonu temennisinde bulundu ve balıkçılar denize açıldı.

01.09.2024 01:47
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Denizlerde av yasağının sona ermesi dolayısıyla Rize'de tören düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Gündoğdu Mahallesi'ndeki Motorcu Balıkçı Barınağı'nda organize edilen törene, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve diğer ilgililer katıldı.

Rize Belediyesi Halk Oyunları ekibi, folklor gösterisi sundu.

Vali Baydaş, buradaki konuşmasında, "Geçen yılı 22 bin ton avla kapatmış olduk. Bu sene dua ediyoruz. İnşallah bu sezon kazasız, belasız ve bereketli geçsin. Bol, bereketli ürünler alalım. Hem bu işi yapanlar kazansın hem de vatandaşlarımız bol balık yesin." dedi.

Pasta kesilmesi ve havai fişek gösterisinin ardından balıkçılar "Vira bismillah" diyerek teknelerle denize açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Rize'de Denizlerde Av Yasağı Törenle Sonlandırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de Denizlerde Av Yasağı Törenle Sonlandırıldı - Son Dakika
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