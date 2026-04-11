Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rize'de düzenlenecek "Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı"nın tanıtımı yapıldı

11.04.2026 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de 17-18 Nisan'da düzenlenecek "Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı"nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Vali İhsan Selim Baydaş, bir otelde düzenlenen toplantıda, fuarın sıradan bir turizm faaliyeti olmadığını söyledi.

Uzun yıllar süren turizm faaliyetlerinin şehre ve bölgeye katkısının önemine işaret eden Baydaş, devrin artık "odaklı turizm devri" olduğunu anlattı.

Baydaş, bölgedeki doğal güzelliklere dikkati çekerek, "Yüzyıllardır Kaçkar Dağları, dereler, bu mekanlar burada duruyor ama öyle bir zaman geliyor ki sizin onu artık farklılaştırarak sunabilme vaktine geçmeniz lazım. Bizde bu adımı oluşturan şey Rize-Artvin Havalimanı'dır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emek veren herkese, bu iki şehir adına teşekkür etmemiz lazım." dedi.

Havalimanının, Kaçkar Dağları'nın ve derelerin Rize ile Artvin'in ortak değerleri olduğunu ifade eden Baydaş, "Yeşilimiz, yağmurumuz, mavimiz ortak. İki şehir olarak birlikte turizm stratejisi ve bakış açısı geliştirmemiz lazım." diye konuştu.

Fuarda ikili görüşmeler gerçekleştirileceğini belirten Baydaş, anlaşmaların yapılacağı, tur organizasyonlarının belirleneceği nitelikli, sonuç odaklı bir fuar hedeflediklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Rahmi Metin ise enfes güzellikteki Artvin ve Rize coğrafyasını dünya kamuoyuna tanıtmak amacıyla çalıştıklarının altını çizdi.

Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu ile Rizem Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Burak Avcı'nın da konuşma yaptığı toplantıya, Vali Yardımcısı Abdullah Kurt, Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Öksüz, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kemal Akpınar, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, Rize Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer ve diğer davetliler katıldı.

Doğu Karadeniz'in turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmayı hedefleyen "Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı", Rize ve Artvin valilikleri himayesinde 17-18 Nisan'da Çay Çarşısı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Turizm, Rize, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 16:13:01. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.