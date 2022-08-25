Rize Valisi Kemal Çeber, sanatçı Davut Güloğlu'nun oğluna kız istedi - Son Dakika
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Rize Valisi Kemal Çeber, sanatçı Davut Güloğlu'nun oğluna kız istedi

25.08.2022 21:34
Rize Valisi Kemal Çeber, sanatçı Davut Güloğlu'nun oğluna kız istedi

Rize Valisi Kemal Çeber, Rizeli sanatçı Davut Güloğlu'nun oğlu Cengizhan Güloğlu'na kız istemek için erkek tarafı olarak dünürcü oldu.

Rize Valisi Kemal Çeber, Rizeli sanatçı Davut Güloğlu'nun oğlu Cengizhan Güloğlu'na kız istemek için erkek tarafı olarak dünürcü oldu.

Gelin adayı Nursena Yazıcı'nın merkeze bağlı Yenigüzelköy köyündeki evine gelen Vali Çeber'i sanatçı Gölüoğlu, ailesi ve gelin adayının babası Hakan ve annesi Sırma Yazıcı karşıladı.

Çeber, Nursena'yı ailesinden Davut Güloğlu'nun hukukçu oğlu Cengizhan Güloğlu'na istedi.

Yazıcı ailesi büyüklerinin kabul etmesi ile Çeber'in eşi Neslihan Ayan Çeber, genç çiftin söz yüzüklerini taktı.

Vali Çeber, aile kuracak olan gençlerin mutluluğuna şahitlik ettiklerini belirterek, "Cengizhan gibi gençleri gördükçe umudumuz artıyor. Avukat olmuş, memlekete bağlılığından kopmamış çok değerli bir genç. Genç kızımız değerli bir isim. Cengizhan'ın babası Davut Güloğlu bölge için çok değerli bir isim. Memleketine düşkünlüğü olan toplumun yetiştirdiği özel bir isim. Çok keyifli aile içerisinde bir merasime şahitlik ettik. Mutluluklar diliyorum." dedi.

Sanatçı Davut Güloğlu ise mutlu gününde Vali Kemal Çeber'in gönülden gelerek böyle bir merasime katılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Kişinin bir evladını evlendirme çalışmasının çok zor olduğuna değinen Güloğlu, "100 binlere, 20 binlere, 30 binlere konser veriyorsunuz. Sizi sevenlerle bir araya geliyorsunuz. Bunun heyecanı başka ama bu ilk kez oğlunu evlendirirken çok heyecanlanıyor. Kızımı oğlumu asla ayırt etmiyorum ama kendimi çocuk gibi hissediyorum. Kendimi bir baba figürü gibi hissediyorum ama bir anda başka bir mutluluk sarıyor beni. Allah tamamına erdirsin." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Davut Güloğlu, Rize, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Rize Valisi Kemal Çeber, sanatçı Davut Güloğlu'nun oğluna kız istedi - Son Dakika

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