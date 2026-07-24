Rodos Seferi'nin 504. Yıldönümü Etkinliği - Son Dakika
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Rodos Seferi'nin 504. Yıldönümü Etkinliği

Rodos Seferi\'nin 504. Yıldönümü Etkinliği
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Stratonikeia'da yapılan etkinlikte Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı keşkek ikramında bulundu.

Rodos seferinin 504'üncüyıldönümü nedeniyle Kanuni Sultan Süleyman'ın sefer öncesi Muğla'da otağını kurduğu alanlardan Stratonikeia antik kentinde (Eskihisar) Cuma Namazı sonrası Şaban Ağa Camii önünde keşkek ikramı yapıldı.

Stratonikeia antik kenti kazı başkanlığı ve Eskihisar muhtarlığı tarafından düzenlenen etkinliğe Muğla Büyükşehir B: elediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı. Başkan Aras, cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya gelerek keşkek ikramında bulunu.

Başkan Aras: "Atalarımızı saygıyla anıyorum"

Programın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Ahmet Aras, şu ifadeleri kullandı:

"Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos Seferi sırasında ordugahını kurduğu Yatağan'ın Eskihisar Mahallesi'nde bulunan Stratonikeia Antik Kenti'ndeki tarihi Şaban Ağa Camii'nde cuma namazımızı kıldık. Eskihisar Mahalle Muhtarımızın Kanuni Sultan Süleyman ve askerleri için yaptırdığı keşkeği hemşehrilerimizle paylaştık. Bu kutsal vatan topraklarını bize yurt yapan atalarımızı saygıyla ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun"

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Rodos Seferi'nin 504. Yıldönümü Etkinliği - Son Dakika

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