RTÜK Başkanı Şahin, inanç ve kültüre aykırı yapımlarla mücadeleyi sürdürecek - Son Dakika
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Kültür Sanat

RTÜK Başkanı Şahin, inanç ve kültüre aykırı yapımlarla mücadeleyi sürdürecek

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, LGBTİ film önerileriyle ilgili yapılan haber üzerine açıklama yaparak, inanç, kültür ve örf adetlere aykırı yapımlar ve bunları pazarlayan işbirlikçileriyle mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirtti. Şahin, batı fonlu medya organlarının aile kurumunu parçalamak ve gençleri kişiliksizleştirmek için yürüttüğü sapkın kampanyalara dikkat çekti.

18.06.2024 15:21
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "İnancımıza, kültürümüze, örf ve adetlerimize aykırı yapımlar ve bunları pazarlayan işbirlikçileriyle mücadelemiz aralıksız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Şahin, bir internet sitesindeki LGBTİ film önerilerine ilişkin haberle ilgili açıklama yaptı.

İzleme uzmanlarının tatilde de çalıştığını belirten RTÜK Başkanı Şahin, şunları kaydetti:

"Batı fonlu bazı medya organlarının aile kurumumuzu parçalamak ve gençlerimizi kişiliksizleştirmek için sistematik olarak yürüttüğü sapkın kampanyaları görmüyor değiliz. Gözümüz üzerlerinde... İnancımıza, kültürümüze, örf ve adetlerimize aykırı yapımlar ve bunları pazarlayan işbirlikçileriyle mücadelemiz aralıksız devam edecektir."

Kaynak: AA

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