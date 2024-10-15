Sadettin Kaynak Eserleri Konseri

Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Usta bestekarlar" konseri verilecek.

Sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetiminde topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 17 Ekim Perşembe 20.00'de gerçekleştirilecek konserde, bestekar Sadettin Kaynak'ın eserleri icra edilecek.

Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.

Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Ercan, AA muhabirine, yeni sezon konserlerinin her hafta yeni bir konseptle devam ettiğini söyledi.

Ercan, Sadettin Kaynak'ın eserlerinin seslendirileceği konsere müzikseverleri davet etti.