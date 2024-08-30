Safranbolu\'da Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışlanacak bebek ve resim sergisi açıldı

Kültür Sanat

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde geliri Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışlanacak bez bebek ve resim sergisi açıldı.

Safranbolu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Tarihi Çarşı'da bulunan Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi'nde geliri Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışlanacak el yapımı bebek ve resim sergisinin açılışı yapıldı.

Suna Gümüşsoy tarafından hazırlanan serginin açılışına, Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Elif Köse ve protokol üyeleri katıldı.