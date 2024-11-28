Sağlıkçılar Korosundan Türküler - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sağlıkçılar Korosundan Türküler

Sağlıkçılar Korosundan Türküler

Trabzon'daki koro, sağlık personeliyle '2. Şifadır Türküler' konseri verdi, motivasyon artırıldı.

28.11.2024 10:46
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Trabzon'da sağlık personelinden oluşan koro konser verdi.

Şef Seray Odabaş yönetimindeki koro, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde organize edilen "2. Şifadır Türküler" adlı konserde çeşitli Türk halk müziği eserlerini seslendirdi.

Koroda yer alan sağlıkçıları tebrik eden İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, yoğun iş temposunda çalışan sağlık personelinin motivasyonunu artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konseri, sağlık personeli ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, vali yardımcıları, kamu kurum müdürleri de izledi.

Vali Yıldırım, konser sonunda şef Odabaş'a teşekkür belgesi takdim ederek, çiçek hediye etti. Yıldırım, korodaki sağlık çalışanlarını tebrik ederek, şiir de okudu.

Kaynak: AA

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