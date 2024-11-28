Sağlıkçılar Korosundan Türküler

Kültür Sanat

Trabzon'da sağlık personelinden oluşan koro konser verdi.

Şef Seray Odabaş yönetimindeki koro, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde organize edilen "2. Şifadır Türküler" adlı konserde çeşitli Türk halk müziği eserlerini seslendirdi.

Koroda yer alan sağlıkçıları tebrik eden İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, yoğun iş temposunda çalışan sağlık personelinin motivasyonunu artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konseri, sağlık personeli ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, vali yardımcıları, kamu kurum müdürleri de izledi.

Vali Yıldırım, konser sonunda şef Odabaş'a teşekkür belgesi takdim ederek, çiçek hediye etti. Yıldırım, korodaki sağlık çalışanlarını tebrik ederek, şiir de okudu.