Sağlıkçılar Sağlığın Ritmi Konseri ile Eğlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Sağlıkçılar Sağlığın Ritmi Konseri ile Eğlendirdi

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarından oluşan müzik grubu 'Sağlığın Ritmi' tarafından verilen konser büyük ilgi gördü. Konserde sağlık çalışanlarından oluşan müzik grubu solist, koro üyeleri ve orkestra eşliğinde performans sergiledi ve katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Konserde konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik, sağlık çalışanlarının görevlerini büyük özveriyle yerine getirdiğini vurgulayarak, sağlık hizmetinin ertelenemeyecek bir görev olduğunu belirtti.

26.04.2024 23:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlıkçılar bu kez eğlendirdi

Sağlığın Ritmi Konseri beğeni topladı

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları tarafından oluşturulan müzik grubu "Sağlığın Ritmi" isimli konser verdi.

Tamamı sağlık çalışanlarından oluşturulan müzik grubunun bu yıl 2.'sini gerçekleştirdikleri konser Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Konsere katılan Niğde Valisi Cahit Çelik, emeği geçenlere teşekkür ederek, sağlık çalışanlarının görevlerini büyük özveri ve fedakarlıkla yaptıklarını, ertelenemeyecek tek görevin sağlık olduğunu vurguladı.

Vali Çelik; " Sağlık çalışanlarımızın müzikle ilgilenmesi bizleri memnun etmiştir. Devletimiz vatandaşlarımıza birçok alanda kamu hizmeti sunuyor. Güvenlik, eğitim, sağlık hizmeti sunuyor. Baktığımız zaman gerçekten sağlık hizmetinin bu hizmetler içerisinde çok farklı bir yeri olduğunu biliyoruz. Sağlık hizmetleri diğer hizmetlerden farklı olarak ertelenebilir, ötelenebilir bir hizmet değildir. Bu anlamda da ilimizde sağlık hizmeti sunmaya çalışan 4 bin 750'den fazla var. Ben hepsine Teşekkür ediyorum." dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevini Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Doğan'a devredecek olan Dr. Öğretim Üyesi Yakup Çekinkaya ise konserde duygusal bir veda konuşması yaptı.

Başhekim Çetinkaya katılan davetlilere teşekkür ettiği konuşmasında; " Tamamı sağlıkçılardan oluşan müzik grubumuzun içinde sağlık çalışanlarımız var. Belki detone olacaklar, belki yanlış notaya basacaklar ama eğlenecekler, eğlendirmeye çalışacaklar. Buna ihtiyacımız var çünkü bizler 24 saat çalışan insanlarız, dolayısıyla sağlık çalışanlarının eğlenmek de hakkı diye düşünüyorum. Bugün benim başhekimliğimin son günü. Tüm sorumlularıma, çalışma personellerime çok teşekkür ediyorum. Kırdıklarım olabilir. Özür diliyorum, bana hakkınızı helal edin. Benim size hakkım helal olsun. Böyle muhteşem bir ekibin önünde yapabilecek şey sadece saygıyla eğilmek olur." diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından solist, koro üyeleri ve orkestranın sağlık çalışanlarından oluştuğu müzik grubu katılımcılara konser verdi.

Sağlıkçıların sahnede gösterdikleri performans katılımcılar tarafından büyük büyük beğeni topladı.

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ömer Halisdemir, Niğde, Hastane, Müzik, Sağlık, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sağlıkçılar Sağlığın Ritmi Konseri ile Eğlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:46 Milli gururumuz Arda Güler, ilk 11’de başladığı maçta golünü attı Milli gururumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta golünü attı
22:02 Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor’u 3-0 mağlup etti Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti
20:06 İsrail Dışişleri Bakanı’nın Erdoğan’ı hedef alan paylaşımına Türkiye’den sert yanıt İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına Türkiye'den sert yanıt
18:57 Köşeye sıkışan Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz Köşeye sıkışan Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz
15:38 Taslak metinde dikkat çeken detay 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı Taslak metinde dikkat çeken detay! 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı
22:44 Tarihçi İlber Ortaylı’dan ortalığı karıştıracak Ayasofya çıkışı: Namaz kılmak için gudubet bir bina Tarihçi İlber Ortaylı'dan ortalığı karıştıracak Ayasofya çıkışı: Namaz kılmak için gudubet bir bina
22:24 Tayvan’da 6.1 büyüklüğünde deprem Tayvan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
22:18 İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı Cemaat el-İslami lideri Musab Halaf öldürüldü İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı! Cemaat el-İslami lideri Musab Halaf öldürüldü
20:19 ABD’de ikinci George Floyd vakası: Siyahi adam gözaltına alınırken polis şiddeti sonucu yaşamını yitirdi ABD'de ikinci George Floyd vakası: Siyahi adam gözaltına alınırken polis şiddeti sonucu yaşamını yitirdi
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti ertelendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi
19:30 Derbiye saatler kala açıklama geldi Beşiktaş’ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak Derbiye saatler kala açıklama geldi! Beşiktaş'ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 23:13:17. #1.11#
SON DAKİKA: Sağlıkçılar Sağlığın Ritmi Konseri ile Eğlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement