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Sağlıkçılardan salgında kaybettikleri meslektaşlarının anısına resim sergisi - Son Dakika

Sağlıkçılardan salgında kaybettikleri meslektaşlarının anısına resim sergisi

16.02.2022 13:47

Sağlıkçılardan salgında kaybettikleri meslektaşlarının anısına resim sergisi Serginin geliri Covid-19 nedeniyle ölen sağlıkçıların ailelerine bağışlanacak Gaziantep'te Dr.

Sağlıkçılardan salgında kaybettikleri meslektaşlarının anısına resim sergisi

Serginin geliri Covid-19 nedeniyle ölen sağlıkçıların ailelerine bağışlanacak

GAZİANTEP - Gaziantep'te Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan 5 sağlık görevlisi, Covid-19'la mücadele esnasında kaybettikleri meslektaşlarının anısına resim sergisi açtı. Dr. Sevgül Kara, sergiden sağlanacak geliri kaybettikleri arkadaşlarının ailelerine bağışlayacaklarını söyledi.

Gaziantep'te Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan 5 sağlıkçı, yaklaşık 2 aydan beridir hazırlığını sürdürdükleri resim sergisini açtı. Hastanedeki sergi açılışına sergiyi hazırlayan sağlıkçılarla birlikte hastanenin idari kadrosu ve hastanede personeli katıldı. Sağlıkçıların hazırladığı 15 resim sergiyi gezenlerden büyük beğeni toplarken, sergi açılışı yoğun ilgi gördü. Sergiyi hazırlayan Dr. Sevgül Kara ile beraberindeki 4 sağlık görevlisi, resimleri satarak gelirlerini korona virüsle mücadele esnasında yaşamını yitiren sağlıkçıların ailelerine bağışlamayı hedefliyor.

"Geliri kaybettiğimiz sağlıkçı arkadaşların ailesine bağışlayacağız"

Serginin açılışında konuşan Başhekim Yardımcısı Dr. Sevgül Kara, hastanenin kişisel gelişim kursuna katılan sağlıkçılarla birlikte bu sergiyi hazırladıklarını söyledi. Yaklaşık 2 aydan beridir sergi hazırlığını sürdürdüklerini aktaran Dr. Sevgül Kara, "Elimizden geldiğince yaptığımız resimlerimizi hastane çalışanlarımızın ziyaretine açtık. Resimleri benimle beraber 5 sağlıkçı arkadaşla hazırladık. Bizim amacımız bu resimleri satarak geliri Covid'le mücadele sürecinde kaybettiğimiz sağlıkçı arkadaşların ailesine bağışlamak. Bu kararı alarak resimleri yapmaya başladık. İnşallah hedefimize ulaşırız. Hayırlara vesile olmak istiyoruz. Sanat ve sağlığı bir araya getirmek istedik. Sanatın da bir iyileştirici yönü var. Bunu öne çıkarmak istedik. Zaten sanat da sağlık alanında ruh terapisi noktasında kullanılıyor" diye konuştu.

Sağlıkçılardan salgında kaybettikleri meslektaşlarının anısına resim sergisi
Sağlıkçılardan salgında kaybettikleri meslektaşlarının anısına resim sergisi
Sağlıkçılardan salgında kaybettikleri meslektaşlarının anısına resim sergisi

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Ersin Arslan, Koronavirüs, Araştırma, Gaziantep, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Sağlıkçılardan salgında kaybettikleri meslektaşlarının anısına resim sergisi - Son Dakika


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