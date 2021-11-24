Şair Nurullah Genç, 2. Ümraniye Kitap Fuarı'na konuk oldu - Son Dakika

Şair ve yazar Nurullah Genç, Ümraniye Kitap Fuarı kapsamında okurlarıyla buluştu.

Ümraniye Belediyesince, Ümraniye Santral Etkinlik Meydanı'nda düzenlenen 2. Ümraniye Kitap Fuarı'nda gerçekleştirilen söyleşide Genç, "Sanat ve Hayat" başlıklı bir konuşma yaptı.

Konuşmasına, sanatın insanlar için bir lüks olmadığına değinerek başlayan Nurullah Genç, sanatın insanlar için bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Genç, kainatın zaten sanatla dolu olduğuna dikkati çekerek, "Mühim olan onun farkında olmaktır. Şiirden uzak kalanlar, hayattan uzak kaldıklarının farkına varmalıdırlar. Sanatla iç içe yaşamayı bilmeyenler, güzellikten, zarafetten, naiflikten, hoşluktan uzak olduklarını belki bir gün anlayacaklardır." diye konuştu.

Günümüzde tarihin derinliklerindeki hakikatlere yeterince inilmediğine dikkati çeken şair, "Bu ülkede yaşayıp, bu ülkeyi sevmeyen gençler bu yüzden yetişti. Bu ülkede büyüyüp de bu ülkeye silah çeken gençler var bugün. Onları biz kendi medeniyetimizin değerleriyle ve kahramanlarıyla maalesef büyütemedik." değerlendirmesinde bulundu.

"Allah'ın en büyük sanatı insandır"

Genç, geçmişlerini bilmeyenlerin geleceklerini inşa edemeyeceklerini ifade ederek, "Kendi geçmişlerini bilmeyenler bugünü anlayamaz ve bugünü anlayamayanlar geleceklerini inşa edemezler. Geçmişimizi iyi bileceğiz ki başkalarının geçmişinin bir parçası olmayalım." dedi.

Allah'ın en büyük sanatının insan olduğunu belirten Genç, "Bakın bütün yaratılmışların en şereflisi insandır, güneş veya dünya insan kadar değil. Dünya, üzerinde tepinenlerin farkında değil. Allah'ın sıfatlarına dönmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Nurullah Genç, "Siyah Beyaz Tabletler" kitabından 6. tablette geçen şiiri okuyarak konuşmasını sonlandırdı.