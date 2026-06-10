11 branşta 371 kursiyerin hazırladığı 252 eser kapılarını açtı

Sakarya'da Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'nde bir yıl boyunca hazırlanan eserler, düzenlenen yıl sonu sergisiyle Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) vatandaşların beğenisine sunuldu. 11 farklı branşta eğitim alan 371 kursiyerin imzasını taşıyan toplam 252 eser sergide yer aldı.

Açılış programına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. İlhan Yılmaz, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar'ın yanı sıra eğitmenler, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı. Sergi kapsamında Hat, Kufi, Tezhip, Katı, Minyatür, Çini Seramik, Ebru ve Kaligrafi gibi alanlarda 14 eğitmenin rehberliğinde üretilen çalışmalar sergilendi.

"Bir yıllık emeğin yansımasıdır"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. İlhan Yılmaz, merkezin yürüttüğü çalışmalara değinerek, "Şehirler kültür ve sanatla nefes alır, kimliklerini ise medeniyet miraslarına sahip çıkarak korurlar. Bu dönem 11 farklı branşta, 14 kıymetli hocamızın rehberliğinde 371 kursiyerimizin katılımıyla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde 252 eser ortaya çıktı. Bu eserler, bir yıllık emeğin, sabrın ve sanat aşkının yansımasıdır" dedi.

"Sanat yolculuğumuzun önemli bir durağı"

Kursiyerler adına söz alan Ahmet Batuhan Bahçe, serginin kendileri için önemini belirterek, "Bu eserlerin her biri uzun bir öğrenme ve üretim sürecinin sonucunda ortaya çıktı. Sergi, bizler için sadece eserlerimizi paylaşma fırsatı değil, aynı zamanda sanat yolculuğumuzun önemli bir durağıdır" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'nde görev yapan eğitmenlere ve eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere başarı belgeleri takdim edildi. Protokol üyeleri ve katılımcılar daha sonra sergi alanını dolaşarak eserleri inceledi. Yıl sonu sergisi, 16 Haziran tarihine kadar Ofis Sanat Merkezi'nde ziyarete açık kalacak. - SAKARYA