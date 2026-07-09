Sakarya'da 'Hiçten Gelenler' Sergisi - Son Dakika
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Sakarya'da 'Hiçten Gelenler' Sergisi

Sakarya\'da \'Hiçten Gelenler\' Sergisi
09.07.2026 12:31
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'Hiçten Gelenler' sergisi, Türk-İslam sanatlarının nadide örneklerini sanatseverlerle buluşturuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Sakarya Kültür Yolu Festivali kapsamında kapılarını açan "Hiçten Gelenler" isimli tezhip ve hat sergisi, sanatseverlerden yoğun ilgi görüyor.

Geleneksel Türk-İslam sanatlarının nadide örneklerini bir araya getiren sergide, usta hattatların hat eserleri üzerine işlenmiş özgün tezhip tasarımları yer alıyor. Sergide; 2006 yılından bu yana eğitmenlik yapan 61 yaşındaki Nilgün Alp, Sakarya Valisi Rahmi Doğan'ın eşi Gülden Gülüzar Doğan ve asistan Hülya Arslan'ın hazırladığı eserler de beğeniye sunuluyor.

"Bütün eserler orijinal ve kendine özgü"

Sergilenen eserler hakkında bilgi veren tezhip eğitmeni Nilgün Alp, sergide Hüseyin Öksüz ve Yusuf Pınar gibi Türkiye'nin önde gelen hattatlarının eserlerinin tezhiplenmiş hallerinin yer aldığını belirtti. Tezhip sanatının kelime olarak "altınlamak" anlamına geldiğini hatırlatan Alp, "Bütün eserler orijinal, kendine özgü tasarımlarla oluşturulmuştur. Biz buna çok önem veriyoruz. Burada Sakarya Valimiz Rahmi Doğan'ın eşi Gülden Hanım'ın, benim ve asistanım Hülya Arslan'ın da yer aldığı 3 arkadaşımızın eserleri var. Sadece bir bölümünü getirme şansımız oldu. Burada olmaktan çok mutluyuz" dedi.

"Sanatı icra ederken hiçliğinizi anlıyorsunuz"

Serginin "Hiçten Gelenler" isminin taşıdığı anlama da değinen Alp, şunları kaydetti:

"Hat sanatının manası ile tezhibi bütünleştirdiğinizde ve o sanatları icra etmeye başladığınızda hakikaten hiçliğinizi anlama durumunda kalıyorsunuz. Bu nedenle ismini 'hiçlik'ten alıyor. Sergimiz 4-12 Temmuz tarihleri arasında açık kalacak. Sakarya'da bu tür sanatlar yoğun bir şekilde icra ediliyor. İleri derecede bir sanat ilgisi olduğunu görmekten çok memnunum. Özellikle eserlerin altın ile yapılması ve orijinal olması çok dikkat çekiyor." - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sakarya'da 'Hiçten Gelenler' Sergisi - Son Dakika

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